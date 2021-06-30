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Yaramazlara biraz batar!

Kanada’da bir kilise okulunun yakınında 182 isimsiz çocuk mezarı bulundu

Kanada’nın British Columbia (B.C) eyaletinde faaliyet gösteren eski St. Eugene Misyon Okulunun yakınında 182 isimsiz mezar bulunduğu bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Ülkedeki en önemli yerli halk topluluğu olan First Nation’ın açıklamasında B.C. eyaletinin güneyindeki Cranbrook şehrine yakın bir alanda 182 kayıt dışı mezar tespit edildiği belirtildi.


Eski bir yatılı okul olan St. Eugene Misyon Okulu’na yakın alanda radarlarla keşfedilen mezarların yaklaşık bir metre derinliğinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

AA’nın haberine göre Ktunaxa Milleti şeflerinden Jason Louie, söz konusu okulun, bölgede 1912-1970 döneminde faaliyet gösterdiğini ve daha sonra golf sahası kenarındaki okul binasının dinlenme yeri ve kumarhaneye dönüştürüldüğünü ifade etti.

Louie, yüzlerce yerli çocuğa burada zorla eğitim verildiğini kaydederek, “Bu tür bir olaya asla tam olarak kendini hazırlayamazsın. Kamploops’taki 215 mezardan sonra şimdi bir de bu, gerçekten çok zor” dedi.

Kamloops ve Sakatchewan’daki çocuklara ait cesetler

Kanada’da kilise okulu bahçesindeki kayıt dışı çocuk mezarları ilk defa, 29 Mayıs’ta British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki yatılı kilise okulunun bahçesinde bulunan 215 çocuğa ait ceset kalıntılarıyla gündeme gelmişti.​​​​​​​

24 Haziran’da da Sakatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulu’nun bahçesinde resmi kayıtlarda olmayan 751 çocuk cesedi kalıntısının bulunduğu mezarlar bulunmuştu.

Kanada’daki yerli okulunda 215 çocuğun gömülü olduğu toplu mezar bulundu

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