Kanada’daki yerli okulunda 215 çocuğun gömülü olduğu toplu mezar bulundu

Kanada’da daha önce yerli çocukları asimile etmek üzere eğitim verilen bir yatılı okulda 215 çocuğun gömülü olduğu toplu mezar ortaya çıkarıldı.

Fotoğraf: Reuters

British Columbia bölgesindeki Kamloops yatılı okulu 1978 yılında kapatılmıştı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bu okulda bulunan toplu mezar için ‘ülkenin utanç verici bir dönemine dair acı dolu bir hatırlatma’ ifadelerini kullandı.

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Ölümlerin nedeni ve zamanı henüz bilinmiyor. Uzmanların bunu aydınlatmak için çalışmalara başladığı duyuruldu.

Kanada’da 19. ve 20. yüzyıl boyunca hükümet ve dini kurumlarca idare edilen yatılı okullar, yerlisi çocukları zorla asimile etmek için kullanıldı.

Latin Katolik Kilisesi idaresince 1890’da açılan Kamloops da bunların en büyüğüydü. Aynı anda 500 ‘öğrenci’ye kadar çıkan okulun en kalabalık dönemi 1950’lerde yaşandı.

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Merkezi hükümet okul yönetimini 1969’da devralırken, bina bir süre yöredeki öğrenciler için yatakhane olarak kullanıldıktan sonra 1978’de kapatıldı.

Kanada’da 1863-1998 arasında 150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden koparılarak bu tür okullara yerleştirildiği tahmin ediliyor.

Anadillerini konuşmalarına veya kültürlerine ait faaliyetleri yapmalarına izin verilmeyen çocukların, çoğu zaman kötü muamele gördüğü ve istismar edildiği 2008 yılında oluşturulan araştırma komisyonunca belgelenmişti.

Bu konuda dönüm noktası olarak kabul edilen 2015’teki Hakikat ve Uzlaşma raporu uygulamaların ‘kültürel soykırım’a kadar gittiğini vurgulamıştı.

Kanada hükümeti 2008 yılında uygulama için özür dilemişti.

Kayıp Çocuklar Projesi, bugüne kadar yatılı okullarda eğitim gördüğü sırada yaşamını yitiren ve okul arazisindeki mezarlardan çıkarılan en az 4 bin 100 çocuğun kimliğini tespit edebildi.