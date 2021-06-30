Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na TBMM Grup Toplantısı’ndaki konuşmasında ‘kişilik haklarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından açılan dava dilekçesinde, Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin dünkü TBMM grup toplantısında konuşmasında, Erdoğan’a yönelik ‘kişilik haklarını ihlal edici mahiyette, şahsiyet haklarına saldırı kastıyla fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu’ iddia edildi.
Dilekçede, Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan’a yönelik ‘kul hakkı yemek, hukuku kayıt dışına çıkarmak’ gibi ifadeler kullandığı belirtildi.
Dava dilekçesinde 500 bin lira manevi tazminatın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tahsiliylemahkeme kararının yüksek tirajlı bir gazetede yayınlanması talep edildi.