TBP başkanı içki zamlarını paylaştı

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, 8 Temmuz’da zamlanacak bazı içkilerin yeni fiyatlarını paylaştı.
Aybaş, 8 Haziran’daki Twitter paylaşımında, ‘biraya çok büyük zam geleceğini’ söylemiş; söz konusu zammın ‘yüzde 17 ile yüzde 23 arasında olacağına dair söylentiler olduğunu’ kaydetmişti.
TBP başkanının paylaştığı yeni fiyatlar arasında bira ve rakı bulunmuyor ancak Aybaş bir kullanıcının bira ve rakıya zam gelip gelmeyeceği sorusuna, “Hepsine gelecek” diye yanıt verdi.
Aybaş, zamların ‘yükselen kur karşısında yapılan maliyet zammı’ olduğunu aktararak “ÖTV zammı yapılmadı” dedi.
TBP başkanının paylaştığı içkiler Fransız şirketi Pernod Ricard’ın ürünlerini kapsıyor.
Yeni fiyatlar şöyle: