ABD’de bir mahkeme Bill Cosby’nin cezasını bozdu: Tahliye edilecek

ABD’de bir mahkeme cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığı davada hapis cezası alan komedyen Bill Cosby’nin cezasını bozdu. Cosby tahliye edilecek.
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Yaramazlara biraz batar!
Bir insan topluluğu, her istediğini yapabildiği bir toplumda niye bu kadar öfkeli ve kırılgan olur ki? Bana son 20 yılda en çok şaşırdığım şeyi sorsalar, gerçekten mutlu bir AKP’liyle bile karşılaşmadığımı söylerdim. O hâlde, artık her istediğine sahip olduğunda bile mutlu olamayan bir güruhun peşinden gitmeye razı olmamak gerekiyor. Çünkü bu içinde yaşadığımız, hepimizi mutsuzluktan öldürüyor.
UNEP tarafından hazırlanan Emisyon Farkı Raporu’nda “Dünya hala bu yüzyılda 3°C’nin üzerinde feci bir sıcaklık artışına doğru gidiyor, Paris Anlaşması’nın küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlama hedeflerinin çok ötesinde…” denilerek, içinde bulunduğumuz durumun vehameti tüm boyutlarıyla gözler önüne seriliyor….
Türkiye’de Covid-19 pandemisiyle beraber okullarda yüz yüze eğitime ara verileli bir yıl oldu. Uzaktan eğitim devlet okulları ve özel okullarda farklı sistemler üzerinden yapıldı. Bu durum da eğitimde eşitsizliğe neden oldu. O yüzden hem veliler hem öğrenciler hem de bazı eğitimciler okulların açılmasını istiyor. Ancak Diken’e konuşan eğitim uzmanı Cihat Şener ve halk sağlığı uzmanı Dr. İlker Belek, Türkiye’nin şu anda okulları açmaya hazır olmadığını söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran’da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.
Uçan araba prototipi, iki havalimanı arasında 35 dakikalık test uçuşu yaptı.