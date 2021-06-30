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Yaramazlara biraz batar!

‘Varlık barışı’ altı ay daha uzatıldı

‘Varlık barışı’ uygulaması 30 Haziran tarihi itibariyle altı ay daha uzatıldı.

Fotoğraf: Reuters

İlgili cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.


Buna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, 31 Aralık 2021’e kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bu varlıklarını serbestçe tasarruf edebilecek.

Bu varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Varlık barışı uygulamasında vatandaşlık şartı bulunmuyor. Ülkeye getirilen nakit parada gümrük belgesi yeterli oluyor.

Uygulama 7’nci kez uzatılmış oldu.

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