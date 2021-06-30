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Yaramazlara biraz batar!

Uçan araba gerçeğe bir adım daha yaklaştı: 35 dakikalık test uçuşu

Uçan araba prototipi, iki havalimanı arasında 35 dakikalık test uçuşu yaptı.

Fotoğraflar: Klein Vision

Slovakya’daki Nitra ve Bratislava havalimanları arasındaki test uçuşu hibrid araç ‘AirCar‘ (hava arabası) BMW motoruna sahip ve benzinle çalışıyor.


Yaratıcısı Prof. Stefan Klein, aracın 2 bin 500 metre yükseklikte 1000 kilometre uçabildiğini söyledi.

Aracın hava taşıtına dönüşmesi iki dakika 15 saniye sürüyor. Bildiğimiz otomobil halindeyken dar kanatları arabanın her iki yanında katlanmış vaziyette duruyor.

Havada saatte 170 kilometre hıza erişen araç iki kişilik ve 200 kiloya kadar yük taşıyabiliyor.

AirCar‘ı geliştiren şirket Klein Vision, prototipi tamamlamanın yaklaşık iki sene sürdüğünü ve 2 milyon avrodan (20,5 milyon lira) daha az yatırıma mal olduğunu açıkladı.

Klein Vision’ın danışmanı ve yatırımcısı Anton Rajac, şirket küresel havayolu veya taksi satışlarının küçük bir yüzdesini bile çekebilise dahi bunun çok başarılı olacağını söyledi.

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