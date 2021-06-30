Mısra Öz, ‘mahkemeye hakaret’ten ifadeye çağrıldı: Evladım öldü benim

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında oğlu Oğuz Arda Sel’i ve eski eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz, ‘mahkeme heyetine hakaret’ gerekçesiyle ifadeye çağrıldı. Duruma tepki gösteren Öz, “Gerçek sorumluları yargı önüne getiremeyen heyete sevgi sözleri söyleyip bağrıma mı basmalıyım? Evladım öldü benim be!” ifadelerini kullandı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı’ya hareket eden tren, 8 Temmuz 2018’de raydan çıkarak devrilmiş, kazada yedisi çocuk 25 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden çocukların arasında dokuz yaşındaki Oğuz Arda Sel de vardı.

‘Üç yıldır bir kişiyi bile tutuklamadılar’

Kazanın üçüncü yıl dönümüne bir hafta kala anne Öz, mahkeme heyetine hakaret gerekçesiyle ifadeye çağrıldı.

Oğuz Arda Sel.

Olayı sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Öz şunları söyledi: “Çorlu’nun 3’üncü yıldönümüne bir hafta kala, bugün karakoldan aranıp ifade vermeye çağırıldım. Mahkeme heyetine hakaretten. Üç yıldır bir kişiyi dahi tutuklayamayan, gerçek sorumluları yargı önüne getiremeyen heyete sevgi sözleri söyleyip bağrıma mı basmalıyım? Evladım öldü benim be!”

Çorlu’nun 3. Yıl dönümüne 1 hafta kala,bugün karakoldan aranıp ifade vermeye çağırıldım.

Mahkeme heyetine hakaretten.

3 yıldır bir kişiyi dahi tutuklayamayan, gerçek sorumluları yargı önüne getiremeyen heyete sevgi sözleri söyleyip bağrıma mı basmalıyım?

Evladım öldü benim be! — Mısra ÖZ (@misra_oz) June 30, 2021

Öz’ün daha önce hakimlere yönelik “Üç maymunu oynuyorlar. Saray’ın soytarıları” sözü nedeniyle hakkında dava açılmıştı. Savcılık, Mısra Öz’ün ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan cezalandırılmasını talep etmişti. Mahkeme de aynı suçtan anneye 8 bin 840 lira para cezası vermişti.