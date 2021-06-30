Diken

Yaramazlara biraz batar!

HDP de çekildi: Kadına şiddet komisyonu AKP ve MHP’ye kaldı

İYİ Parti ve CHP’nin ardından HDP de TBMM’de Kadına Yönelik Şiddetin Nedenlerinin Araştırılması Komisyonu’ndan çekildi.

Fotoğraf: AA

CHP’nin komisyondaki üyesi Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, komisyonda karşılaştıkları tutum, müzakere ortamının oluşmaması ve iktidar tarafından davet edilenlerin suçu teşvik edici açıklamalarının bu kararda etkili olduğun söylemişti. CHP’nin ardından, İYİ Parti de komisyondan çekilmişti.


HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, partisinden bir grup kadın milletvekiliyle Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

HDP’li vekil, gerek Danıştay 10. Dairesi’nin, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının yürütmesinin durdurulması istemini reddetmesi, gerekse iktidarın yürüttüğü siyasetin, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararından vazgeçilmeyeceğini gösterdiğini belirtti.

AA’nın aktardığına göre komisyonun ‘çalışmalarına başlamadan şaibeli hale geldiğini’ ifade eden Kerestecioğlu, komisyonun kurulduğu Meclis oturumundan 11 gün sonra İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı alındığını belirtti.

Komisyonun, 1 Temmuz’dan sonra tek işlevinin ‘iktidarı düştüğü bataktan çıkarmaya çalışmak’ olacağını belirten HDP’li vekil, şunları kaydetti: “Bakanlara, AKP’li üyelere, bürokratlara defalarca sormamıza rağmen, ilk imzacısı olmakla övündükleri İstanbul Sözleşmesi’nden neden çıkıldığını net bir cevapla almış değiliz. Bugün itibariyle, milyonlarca kadının iradesinin hiçe sayılması karşısında Komisyon’da daha fazla yer almamız ne mümkün ne de doğru. Ankara’da, bu Meclisten bir adım ötede, ‘İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz’ diyen kadınların polis tarafından taciz edilip aşağılanmasına, dövülerek gözaltına alınmasına rıza gösterip, Mecliste şiddete sıfır tolerans demenin riyadan başka bir anlamı yok.

Öğrenciye, gazeteciye, LGBTİ+’ların boğazına basarak gözaltı yapmak rutin hale gelmişken, şiddet ve militarizm bu denli kışkırtılırken bu komisyonun toplum nezdinde hiçbir ikna ediciliği kalmamıştır. İzmir il binamıza düzenlenen saldırıda yitirdiğimiz Deniz Poyraz için bir başsağlığı dileme nezaketinin dahi gösterilmediği bir ortamdan ne kadınlar ne de toplumun tamamı için eşitlik, adalet ve özgürlük çıkabilir. 1 Temmuz’dan sonra bu Komisyonun tek işlevi iktidarı düştüğü bataktan çıkarmaya çalışmak olacaktır. Evet, biz bu oyunda yokuz.”

CHP’den kadına şiddete karşı ‘gölge komisyon’

CHP’li vekiller kadına şiddet komisyonundan bezdi

CHP’den sonra İYİ Parti de kadına şiddet komisyonundan çekildi

SON HABERLER

Tahkim hakemi yanıtladı: ‘Söke söke’ alabilirler mi?

Britanya’nın başkenti Londra’da çalışan tahkim hakemi Can Yeğinsu, muhalefetin iktidara gelmesi halinde Kanal İstanbul için ödeme yapmayacağı yönündeki açıklamaları hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Söke söke alırlar” ifadelerini değerlendirdi: “Bu sorunun cevabı ayrıntılarda gizli.”

Ahlaksızlıktan değil mutsuzluktan ölüyoruz

Bir insan topluluğu, her istediğini yapabildiği bir toplumda niye bu kadar öfkeli ve kırılgan olur ki? Bana son 20 yılda en çok şaşırdığım şeyi sorsalar, gerçekten mutlu bir AKP’liyle bile karşılaşmadığımı söylerdim. O hâlde, artık her istediğine sahip olduğunda bile mutlu olamayan bir güruhun peşinden gitmeye razı olmamak gerekiyor. Çünkü bu içinde yaşadığımız, hepimizi mutsuzluktan öldürüyor.

Zirve ve rapor çok, tutku ve icraat yok!

UNEP tarafından hazırlanan Emisyon Farkı Raporu’nda “Dünya hala bu yüzyılda 3°C’nin üzerinde feci bir sıcaklık artışına doğru gidiyor, Paris Anlaşması’nın küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlama hedeflerinin çok ötesinde…” denilerek, içinde bulunduğumuz durumun vehameti tüm boyutlarıyla gözler önüne seriliyor….

Eğitim ve halk sağlığı uzmanı hemfikir: Türkiye okulların açılmasına hazır değil

Türkiye’de Covid-19 pandemisiyle beraber okullarda yüz yüze eğitime ara verileli bir yıl oldu. Uzaktan eğitim devlet okulları ve özel okullarda farklı sistemler üzerinden yapıldı. Bu durum da eğitimde eşitsizliğe neden oldu. O yüzden hem veliler hem öğrenciler hem de bazı eğitimciler okulların açılmasını istiyor. Ancak Diken’e konuşan eğitim uzmanı Cihat Şener ve halk sağlığı uzmanı Dr. İlker Belek, Türkiye’nin şu anda okulları açmaya hazır olmadığını söyledi.

Sermaye kesimi iktidarın arkasından çekiliyor mu?

İş dünyası ve bankacılık sektörü, iktidarın mega ve çılgın projelerine karşı artık mesafeli. Bir iktidar değişimi sonucunda oluşabilecek politik risklerden kaçınmak istiyor gibi. Henüz kesin konuşmak mümkün değil, ancak ‘söke söke alırlar’ ifadesi esnasında iktidar değişimi ihtimalini bilinçaltından itiraf eden Erdoğan gibi iş dünyası da iktidar değişimi senaryosunu planlarına dahil etmeye başlamış olabilir.