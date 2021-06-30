HDP de çekildi: Kadına şiddet komisyonu AKP ve MHP’ye kaldı

İYİ Parti ve CHP’nin ardından HDP de TBMM’de Kadına Yönelik Şiddetin Nedenlerinin Araştırılması Komisyonu’ndan çekildi.

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CHP’nin komisyondaki üyesi Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, komisyonda karşılaştıkları tutum, müzakere ortamının oluşmaması ve iktidar tarafından davet edilenlerin suçu teşvik edici açıklamalarının bu kararda etkili olduğun söylemişti. CHP’nin ardından, İYİ Parti de komisyondan çekilmişti.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, partisinden bir grup kadın milletvekiliyle Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

HDP’li vekil, gerek Danıştay 10. Dairesi’nin, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının yürütmesinin durdurulması istemini reddetmesi, gerekse iktidarın yürüttüğü siyasetin, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararından vazgeçilmeyeceğini gösterdiğini belirtti.

AA’nın aktardığına göre komisyonun ‘çalışmalarına başlamadan şaibeli hale geldiğini’ ifade eden Kerestecioğlu, komisyonun kurulduğu Meclis oturumundan 11 gün sonra İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı alındığını belirtti.

Komisyonun, 1 Temmuz’dan sonra tek işlevinin ‘iktidarı düştüğü bataktan çıkarmaya çalışmak’ olacağını belirten HDP’li vekil, şunları kaydetti: “Bakanlara, AKP’li üyelere, bürokratlara defalarca sormamıza rağmen, ilk imzacısı olmakla övündükleri İstanbul Sözleşmesi’nden neden çıkıldığını net bir cevapla almış değiliz. Bugün itibariyle, milyonlarca kadının iradesinin hiçe sayılması karşısında Komisyon’da daha fazla yer almamız ne mümkün ne de doğru. Ankara’da, bu Meclisten bir adım ötede, ‘İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz’ diyen kadınların polis tarafından taciz edilip aşağılanmasına, dövülerek gözaltına alınmasına rıza gösterip, Mecliste şiddete sıfır tolerans demenin riyadan başka bir anlamı yok.

Öğrenciye, gazeteciye, LGBTİ+’ların boğazına basarak gözaltı yapmak rutin hale gelmişken, şiddet ve militarizm bu denli kışkırtılırken bu komisyonun toplum nezdinde hiçbir ikna ediciliği kalmamıştır. İzmir il binamıza düzenlenen saldırıda yitirdiğimiz Deniz Poyraz için bir başsağlığı dileme nezaketinin dahi gösterilmediği bir ortamdan ne kadınlar ne de toplumun tamamı için eşitlik, adalet ve özgürlük çıkabilir. 1 Temmuz’dan sonra bu Komisyonun tek işlevi iktidarı düştüğü bataktan çıkarmaya çalışmak olacaktır. Evet, biz bu oyunda yokuz.”