CHP’den kadına şiddete karşı ‘gölge komisyon’

Beyin nasıl düşünce üretiyor? Daha iyi ve güzel bir dünya mümkün mü? Anlamlı bir hayat sürmek için ne yapmalıyız? Bu sorular insanlık kadar eski, yanıtlar istemediğiniz kadar çok ve çeşitli.Peki, meslek hayatında 30 binden fazla beyne, mikrocerrahiyle ya da ışın cerrahisiyle dokunan ve beynin nasıl zihin ürettiği meselesine kendi deyimiyle ‘takık’ bir cerrah, bu sorulara nasıl yanıt verir?