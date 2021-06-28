CHP’den kadına şiddete karşı ‘gölge komisyon’

TBMM’de Kadına Yönelik Şiddetin Nedenlerinin Araştırılması Komisyonu’ndan çekilen CHP, ‘gölge komisyon’ kurdu.
CHP’nin komisyondaki üyesi Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, komisyonda karşılaştıkları tutum, müzakere ortamının oluşmaması ve iktidar tarafından davet edilenlerin suçu teşvik edici açıklamalarının bu kararda etkili olduğun söylemişti. CHP’nin ardından, İYİ Parti de komisyondan çekilmişti.
Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberine göre ‘gölge komisyon’ kuran CHP’li vekiller kadına yönelik şiddete karşı çalışmalarını burada sürdürecek. Gölge komisyonun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla tek taraflı feshedilen İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili hazırlayacağı bildirinin, 1 Temmuz’dan önce kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.
Sözleşmenin feshi 1 Temmuz’da yürürlüğe girerken, kadın örgütleri o gün karara karşı seslerini tekrar duyurmak için örgütleniyor.
Kurulacak gölge komisyonun amacını “Gerçekten olması gereken işlevini yerine getirmek” diye özetleyen Taşçıer, şöyle devam etti: “Komisyona davet ettiğimiz bilim insanları ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek kapsamlı bir rapor da oluşturacağız. İlk olarak ise 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme öncesi, düzenleyeceğimiz çalıştay sonucunda bir bildiri yayınlayacağız.”