Seneye bu soruyu duyabilirsiniz: 3D bifteğinizi nasıl alırdınız?

Barcelona merkezli girişim Novameat, 3D (üç boyutlu) yazıcı kullanarak ürettiği vejetaryen bifteğinizi gelecek yıl piyasaya sürmeyi planlıyor.

Fotoğraflar: Reuters

Sürdürülebilirlik hedefinin yaygınlaşmasıyla bitki bazlı et alternatiflerine talep artıyor.

İspanyol şirket Novameat’in iş geliştirme müdürü Alexandre Campos ‘biftek‘lerini direkt olarak tüketiciye ve işletmelere satmayı planladıklarını açıkladı.

Campos şirketin tarifleri test etmek için seri üretimden daha ucuz bir süreç olduğundan 3D teknolojisini kullandığını belirtti.

Girişimin amacı hayvan etinin kas liflerini yüzde 100 bitki bazlı malzemelerle yeniden yaratmak. Campos bitki bazlı endüstrinin öngörülebilir gelecekte çift haneli oranlarda büyümeye devam edeceğini tahmin ediyor.

Şirketin bir diğer motivasyonu da gezegeni korumak: “Et yerine hem insanlar hem çevre hem de hayvanlar için daha iyi olan bir alternatif arıyoruz.”

Barcelona’da uluslararası bir kongreye katılan şirketin, 3D yazıcıdan taze çıkmış etlerinden birini deneyen Ferran Gregori, “Geleneksel biftek gibi bir hissi yoktu ama olumlu anlamda şaşırdım. Dokunun bu kadar iti tutturulabileceğini tahmin etmiyordum” dedi.