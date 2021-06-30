‘Klopp’ taraftarların omzunda İngiltere galibiyetini kutladı

EURO 2020’de dün akşam İngiltere’nin 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlanan Almanya maçı sonrası taraftarların omzunda elinde birasıyla kutlama yapan Alman teknik direktör Jürgen Klopp şaşkınlığa neden oldu. Ancak işin gerçeği görünenden farklıydı.

Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un teknik direktörü Klopp’a çok benzeyen bu adam muhabiri bile yanılttı. ITV kanalında Lorraine Kelly’nin programına bağlanan muhabir Jonathan Swain dün Klopp müthişti diye anlattı: “Stada girerken Jürgen Klopp’la karşılaştım, harikaydı. Taraftarla birlikte marş söylüyor, omuzlarında bira içiyordu.” Swain, Klopp’la çektirdiğini sandığı bir selfie’yi bile paylaştı.

Stadın etrafında da Klopp’un omuzlarda kutlama yaptığını düşünen taraftarlar vardı.

Jurgens here for the piss up 😂🙌🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #EnglandvGermany pic.twitter.com/pTHvy2stnK — Lindsey Ramskill (@linziramma) June 29, 2021

Şapkası, gözlükleri, sakalıyla Klopp’a şaşırtıcı derecede benzeyen adamı gerçekten o sanmak anlaşılabilir bir hata, ancak muhabirin Alman teknik adamın ülkesinin mağlubiyetini İngiliz taraftarla kutlayabileceğini düşünmesi onu Twitter’da kullanıcılarının diline düşmekten kurtaramadı. Muhabirin o taraftarı gerçekten Klopp sanmadığını, izleyiciyi ‘trollediğini’ düşünenler de yok değil.