Akşam Postası / 30 Aralık 2022

Can Dündar, ‘terörden arananlar’ listesinde

Gazeteci Can Dündar, İçişleri Bakanlığı’nın ‘terör arananlar’ listesine ‘gri’ kategoriden eklendi.

Eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti

Eski Ülkü Ocakları genel başkanı ve akademisyen Sinan Ateş, Ankara’da silahlı saldırıdaya uğradıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydın Nazilli’de bir restoranda patlama: En az yedi can kaybı

Aydın Nazilli’de Ekrem Coşkun Döner zincirine ait bir restoranda tüp değişimi sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre yedi kişi hayatını kaybetti.

İBB’nin Fatih tablosuna ikinci kez ön inceleme: Başmüfettiş ‘terör’ soruşturmasını yürüten isim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2020 yılında İngiltere’den aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından ikinci kez ön inceleme başlatıldı. Soruşturmayı, İBB’ye açılan terör soruşturmasını da yürüten AKP’li başmüfettiş Arif Yıldırım yürütüyor.

Karamollaoğlu, ‘İmamoğlu-Yavaş’ sorusunu yanıtladı: Erdoğan buldozer gibi ezip geçer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ya da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday olması durumunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘buldozer gibi ezip geçeceğini’ savundu.

Erdoğan ve Bahçeli pasta keserken seçim tarihi de belirlemiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinde seçim tarihi için ‘ön uzlaşma’ sağlandığı öğrenildi. Buna göre parti kurmayları 30 Nisan için çalışacak.

AYM, 6 Ocak’ta HDP’ye Hazine yardımının kesilmesini görüşecek

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin’in, Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) Hazine yardımının kesilmesi talebini 6 Ocak’ta görüşecek.

Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut tutuklandı

Cinsel içerikli videolar yayınlayıp görsellerdeki kişilere şantaj yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni ‘Gaga Bulut’ olarak tanına Bulut Altuğ tutuklandı.

MetroPOLL anketi: Erdoğan düşüşte, Kılıçdaroğlu farkı kapatıp öne geçti

MetroPOLL Araştırma’nın aralıkta yaptığı ‘cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu’ anketinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında muhalefetin adaylarının önde olduğu görüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir önceki aya göre Erdoğan’la arasındaki farkı kapatarak 4,8 puan öne geçti.

Açlık sınırı, yeni asgari ücreti de yakalıyor: Fark 370 lira

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (Türk-İş) göre aralıkta dört kişilik bir aile için açlık sınırı 8 bin 130 TL’ye, yoksulluk sınırı 26 bin 483 TL’ye yükseldi. Açlık sınırıyla yeni asgari ücret arasındaki fark 370 lira.

Gelir vergisi tarifeleri açıklandı: İlk dilim 70 bin liraya çıkarıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 2023’te ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifelerini açıkladı.

Thodex vurguncusu Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesi onaylandı

Arnavutluk’taki Dıraç Temyiz Mahkemesi, Thodex adlı kripto para borsasının kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade edilmesine ilişkin kararı onayladı.

EPDK duyurdu: Elektrik tarifelerinde indirim

Elektrik tarifelerinde sanayi abone grubunda yüzde 16 indirim yapılacağı duyuruldu.

EYT aylıkları için Resmi Gazete beklenecek: Şubatta yatabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini duyurması sonrası SGK’da kuyruklar oluşsa da önce yasanın TBMM’de kabul edilmesi sonra da Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.

Erden Timur: VAR kayıtları açılsın… Ali Koç: Bu hata değil, memleket meselesi

Dün oynanan ve çok tartışılan kararların olduğu Galatasaray-Sivasspor maçından sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray As Başkanı Erden Timur ayrı ayrı basın toplantısı düzenledi. Koç, “Bu hakem hatası değil, memleket meselesi” derken Timur, dünkü maçta Sivasspor’un iptal edilen golü için Türkiye Futbol Federasyonu’ndan açıklama beklediklerini dile getirdi.