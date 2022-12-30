Diken

Yaramazlara biraz batar!

HDP eş genel başkanları: İzmir’de bugün yaşanan, kaza değil iş cinayetidir

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, İzmir’in Bornova ilçesindeki bir otel inşaatında vincin devrilmesi sonucu beş kişinin öldüğü kazayla ilgili daha önce ölen işçileri hatırlatarak “Kaza değil iş cinayetidir” dedi.

HDP eş genel başkanları, olayın bir ‘kaza’ değil ‘cinayet’ olduğunu söyledi. (Fotoğraf: AA)

Bugün Bornova Kamil Tunca Caddesi’nde yapımı süren yaklaşık 25 katlı bir inşaatta kurulu vinç yıkıldı. Vinç operatörü olay yerinde hayatını kaybederken vinç parçaları işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düştü. Beş kişi öldü, iki kişi yaralandı.


Buldan, Twitter’dan şunları dedi: “Bu kaza değil cinayet! İşçi sağlığı da işçi güvenliği de ihmal ediliyor bu ülkede. Hayatını kaybeden işçi kardeşlerime Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Halkımızın başı sağ olsun.”

Sancar da şunları yazdı: “İzmir’de bugün yaşanan, kaza değil iş cinayetidir. Yüreğimiz yanıyor. Bu yılın ilk 9 ayında en az 1359 işçi hayatını kaybetti. İş güvenliği ve işçi sağlığı yok sayılıyor. Hayatını kaybeden işçi kardeşlerime Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.”

İzmir Bornova’da vinç devrildi: Ölü ve yaralılar var

SON HABERLER

Erdoğan, tarikatta çocuk istismarında muhalefeti hedef aldı, dernekleri sahiplendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, altı yaşındaki kız çocuğunun tarikat müridiyle ‘evlendirilmesi‘ üzerine tarikatlara yönelik yükselen tepkileri hedef aldı: “Meclis kürsüsünden alçakça iftiralarla vakıflarımızı, derneklerimizi, STK’larımızı tehdit edenler, bu tavırlarıyla asıl niyetlerini de deşifre etmişlerdir.”

Emeklilikte Yaşa Takılanlara Takılanlar Platformu!

Erdoğan’ın ve partisinin dört yıldır ‘asalak’ muamelesi yaptığı insanlara bir günde kıyak çekmesinin seçimle alakalı olmadığını düşünmek epeyce abes. Lâkin bir uygulamanın eleştirisini yaparken de en az uygulamanın kendisi kadar ayarsız olmaması beklenir.

Akşam Postası / 30 Aralık 2022

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Caz şarkıcısı Ayşe Gencer hayatını kaybetti

Ayten Alpman ile İlham Gencer’in kızı Ayşe Gencer’in ölüm haberini, kendisi gibi şarkıcı olan Bora Gencer Twitter’dan duyurdu. Bir süredir tedavi gören Ayşe Gencer 66 yaşındaydı.