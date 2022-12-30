HDP eş genel başkanları: İzmir’de bugün yaşanan, kaza değil iş cinayetidir

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, İzmir’in Bornova ilçesindeki bir otel inşaatında vincin devrilmesi sonucu beş kişinin öldüğü kazayla ilgili daha önce ölen işçileri hatırlatarak “Kaza değil iş cinayetidir” dedi.

HDP eş genel başkanları, olayın bir ‘kaza’ değil ‘cinayet’ olduğunu söyledi. (Fotoğraf: AA)

Bugün Bornova Kamil Tunca Caddesi’nde yapımı süren yaklaşık 25 katlı bir inşaatta kurulu vinç yıkıldı. Vinç operatörü olay yerinde hayatını kaybederken vinç parçaları işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düştü. Beş kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Buldan, Twitter’dan şunları dedi: “Bu kaza değil cinayet! İşçi sağlığı da işçi güvenliği de ihmal ediliyor bu ülkede. Hayatını kaybeden işçi kardeşlerime Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Halkımızın başı sağ olsun.”

Nazilli'den sonra bir acı haber de İzmir'den geldi. Bu kaza değil cinayet! İşçi sağlığı da işçi güvenliği de ihmal ediliyor bu ülkede.



Hayatını kaybeden işçi kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Halkımızın başı sağ olsun — Pervin BULDAN (@PervinBuldan) December 30, 2022

Sancar da şunları yazdı: “İzmir’de bugün yaşanan, kaza değil iş cinayetidir. Yüreğimiz yanıyor. Bu yılın ilk 9 ayında en az 1359 işçi hayatını kaybetti. İş güvenliği ve işçi sağlığı yok sayılıyor. Hayatını kaybeden işçi kardeşlerime Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.”