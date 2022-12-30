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Yaramazlara biraz batar!

İzmir Bornova’da vinç devrildi: Ölü ve yaralılar var

İzmir Bornova’da yer alan bir inşaatın vinci yola devrildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, beş kişinin öldüğünü, iki kişinin yaralandığını açıkladı. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’sa dört kişinin hayatını kaybettiğini, üç kişinin kaza alanında arandığını söyledi.

Görseller: Twitter

Kamil Tunca Caddesi’nde yapımı süren yaklaşık 25 katlı bir inşaatta kurulu vinç yıkıldı. Vinç operatörü olay yerinde hayatını kaybederken vinç parçaları işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düştü.


Olayla ilgili konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şunları dedi: “Bornova ilçemizde bir inşaatta vinç yükseltme çalışması esnasında meydana gelen kazada maalesef beş vatandaşımız vefat etmiştir. İki de yaralımız vardır. Şehrimize geçmiş olsun.”

Görsel: AA

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, vincin bir otel inşaatına ait olduğunu söyledi. İduğ, dört kişinin öldüğünü üç kişinin de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından arandığını söyledi.

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