Erdoğan ve Bahçeli pasta keserken seçim tarihi de belirlemiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinde seçim tarihi için ‘ön uzlaşma’ sağlandığı öğrenildi. Buna göre parti kurmayları 30 Nisan için çalışacak.

İkili dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelmiş, Erdoğan, Bahçeli’nin doğum gününü üç hilalli pastayla kutlamıştı. Bahçeli de Erdoğan’a 99 adet gül takdim etmişti.

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Normal tarihi 18 Haziran olan seçimin, erkene alınacağı kulislerde daha sık konuşulmaya başladı. Muhalefetse, önceden erken seçim isterken bu tavrından vazgeçti. CHP, nisandan sonra açıklanacak seçim kararını desteklemeyecek.

AKP ve MHP’nin getirdiği yeni seçim yasası da 6 Nisan’dan itibaren uygulanabilecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 6 Nisan’dan önce erken seçim kararı beklemediğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da seçimlerin en erken 9 Nisan, en geç 11 Haziran’a alınabileceğini yazmıştı.

Bu açıklamaların ortasında Erdoğan ile Bahçeli dün bir araya geldi. Bu görüşmenin ana gündemini seçim tarihinin oluşturduğu ve 30 Nisan için ‘ön uzlaşma’nın sağlandığı öğrenildi.

DW Türkçe’den Kıvanç El’in haberine göre parti kurmayları 30 Nisan için çalışacak.