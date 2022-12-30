Aydın Nazilli’de bir restoranda patlama: En az yedi can kaybı

Aydın Nazilli’de Ekrem Coşkun Döner zincirine ait bir restoranda tüp değişimi sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre yedi kişi hayatını kaybetti.

Can kaybını Aydın valisi duyurdu. Fotoğraflar: AA

AA’ya konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi’ndeki restoranda 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre patlamanın tüp değişimi sırasında olduğunu söyledi.

Patlama nedeniyle yedi kişinin öldüğünü söyleyen Aksoy, biri ağır dört kişinin de yaralandığı aktardı.

Aksoy, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Twitter’dan şunları yazdı: “Nazilli’de gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada hayatını kaybeden yedi vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun.”

NTV’ye konuşan Çerçioğlu, hastaneye kaldıran ağır yaralının 16 yaşında bir çocuk olduğunu söyledi.

Belediye de patlama sebebiyle bugün ve yarınki etkinlikleri ileri bir tarihe erteledi.

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