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Kılıçdaroğlu, Baykal’ı ziyaret etti: ‘Seçim kampanyasında görev almak istiyorum’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki CHP genel başkanı Deniz Baykal’ı evinde ziyaret etti. Baykal’ın “Seçim kampanyasında ben de görev almak istiyorum” dediği bildirildi.

Fotoğraf: ANKA

ANKA’nın haberine göre Kılıçdaroğlu, bu akşam Baykal’ı evinde ziyaret etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu’na CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Baykal’ın eşi Olcay Baykal ve oğlu Aytaç Baykal da bulundu. Kılıçdaroğlu, Baykal ve ailesinin yeni yılını kutladı.


Kılıçdaroğlu ve Baykal görüşmesinde, son siyasi gelişmeler başta olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararı, İBB’ye ‘terör’ soruşturması gündeme geldi.

Baykal’ın, siyasetin bilime ihtiyacı olduğunu vurguladığı, bu ihtiyaç nedeniyle vizyon toplantısının çok önemli olduğunu söylediği öğrenildi. Baykal’ın üniversitelerin akademik ve mali yönden çökertildiğini söylediği ve beyin göçü nedeniyle Türkiye’nin önemli bir tahribata uğradığını ifade ettiği belirtildi.

Baykal’ın ‘iktidarın, halkın sırtına yıktığı borcu bir kaynak olarak sunduğu ve geleceğe önemli bir borç mirası bıraktığı’ değerlendirmesini yaptığı belirtildi. 

Baykal’ın, CHP’nin Roboski katliamıyla ilgili gelişmeleri takibinin ‘Kürt sorununa sahip çıkılmasının en haklı ve meşru yolu olduğunu’ söylediği aktarıldı.

Baykal’ın, CHP örgütlerinin seçimlerde dinamizm içinde, hırsla, heyecanla çalışmaları gerektiğini ifade ederek, “Seçim kampanyasında ben de görev almak istiyorum” dediği kaydedildi.

Ne olmuştu?

CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, bir süre önce sosyal medya hesabından CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu. Baykal, istifanın ardından CHP’yi hedef alan açıklamalarının dozunu da artırmıştı.

Son olarak Hürriyet gazetesi yazarı Selvi’ye konuşan Baykal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyen mesajlar vermişti.

Kılıçdaroğlu’ysa, Aslı Baykal hakkında bir soruyu “Tek cümle, ciddiye almıyoruz” diye yanıtlamıştı.

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