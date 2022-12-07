CHP’li Gök: Baykal ve Kılıçdaroğlu bir araya gelecek

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, eski CHP genel başkanı Deniz Baykal’la görüştüğünü söyleyerek Baykal’ın “CHP örgütleri; inançla, birlik halinde bu mücadelenin içinde eksiksiz yer almalıdır” dediğini aktardı. Gök ayrıca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Baykal’ın görüşmek üzere sözleştiklerini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu: Görsel: Twitter

ANKA’nın aktardığına göre, Gök, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’la görüştü.

CHP’li vekil, görüşmede Baykal’ın eşi Olcay Baykal ve oğlu Ataç Baykal’ın da bulunduğunu söyledi.

Görüşmeyi değerlendiren gÖK, Baykal’ın CHP’nin cumartesi günü İstanbul’da düzenlediği ‘İkinci yüzyıla çağrı’ etkinliği için “Çok memnun oldum. Türkiye, siyaset ile bilim ilişkisini bugüne kadar değerlendirmekte çok geç kalmıştır. Bu toplantıların bundan sonra da sıklıkla devam etmesi gerekir. Bilimle siyaseti buluşturmamız gerekiyor” dediğini aktardı.

CHP’li vekil Baykal’ın ayrıca “Çok önemli bir seçime doğru gidiyoruz. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gecikmeden bir karar verilmeli. CHP örgütleri; inançla, birlik halinde bu mücadelenin içinde eksiksiz yer almalıdır. CHP ve Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, çok önemli işler yapıyorlar” dediğini söyledi.

Gök, Baykal’ın; Kılıçdaroğlu’nu arayarak kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileklerini ilettiğini aktardı. CHP’li vekil, Kılıçdaroğlu ve Baykal’ın önümüzdeki günlerde bir araya gelmek için sözleştiklerini de söyledi.

Ne olmuştu?

CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, bir süre önce sosyal medya hesabından CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu. Baykal, istifanın ardından CHP’yi hedef alan açıklamalarının dozunu da artırmıştı.

Son olarak Hürriyet gazetesi yazarı Selvi’ye konuşan Baykal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyen mesajlar vermişti.