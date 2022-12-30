Cinsel içerikli videolar yayınlayıp görsellerdeki kişilere şantaj yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni ‘Gaga Bulut’ olarak tanına Bulut Altuğ tutuklandı.

Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut tutuklandı

İzmir’de dün ‘sosyal medyadan kanal açarak cinsel içerikli videolar paylaştığı, fotoğraf ve videolardaki kişilere ait görselleri kaldırmak için şantaj yaptığı suçlamasıyla‘ gözaltına alınan Gaga Bulut’un soruşturması tamamlandı.

Habertürk’ün aktardığına göre Bulut, ‘cinsel şantaj yapmak’ gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma bir hafta önce İzmir polisine gelen şikayetler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçmesiyle başladı. İddialara göre Gaga Bulut adlı fenomen, sosyal medya hesapları üzerinden kendini biseksüel olarak tanıtarak erkeklerle cinsel sohbet yaptı. Bu sohbet sırasında karşı tarafın çıplak görüntüsünü kaydetti.

Birçok müştekinin ifadesinde ortaya çıkan iddialara göre Bulut, cinsel sohbetler sonrasında bu kişileri, ‘Fotoğrafınız ve görüntünüz var. Belli bir ödeme yaparsanız videolar silinecek’ diyerek tehdit etti.

Bunu da, ‘Hayvanları veya kadınları koruma derneklerine’ yardım bahanesiyle gerçekleştirip, müştekilerden para aldı.

Müştekilerin ifadelerinin ardından Bulut, dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Polis tarafından incelemeye alınan sosyal medya hesaplarında sosyal medya fenomenin cinsel içerikli paylaşımlarının olduğu tespit edildi. Birçok kişiye ait çıplak görüntüler bulundu. Evde yapılan aramada da çelik kasada suçtan elde edildiği değerlendirilen 500 bin lira değerinde altın ve paraya el konuldu.