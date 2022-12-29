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Gaga Bulut, ‘cinsel şantaj’ suçlamasıyla gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut, cinsel içerikli videolar yayınlayıp görsellerdeki kişilere şantaj yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Görsel: Youtube

Gaga Bulut, ‘sosyal medyadan kanal açarak cinsel içerikli videolar paylaştığı, fotoğraf ve videolardaki kişilere ait görselleri kaldırmak için şantaj yaptığı suçlamasıyla’ İzmir’de gözaltına alındı.


DHA’nın haberine göre gözaltına alınan Altuğ’a ait çelik kasada, ‘suçtan elde edildiği’ iddia edilen yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ve para ele geçirildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018’de İzmir’de iki erkek çocuğunu öpüştürdüğü videoyu sosyal medyadan yayınladığı gerekçesiyle yargılandığı davada 17 yıl hapse çarptırılıp sonra tahliye edilen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ’a ait ‘iamgagabulut’ adlı Instagram hesabını takibe aldı.

Ekipler, fenomen Altuğ’un, sosyal medya uygulamasından ‘kanal açıp cinsel içerikli videolar paylaştığı, bu fotoğraf ve videolardaki kişilere ait görselleri kaldırmak için şantaj yaptığını’ belirledi.

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