Moda ikonu Vivienne Westwood 81 yaşında hayatını kaybetti

Britanyalı moda ikonu Vivienne Westwood, 81 yaşında Londra’da hayatını kaybetti.

Sahip olduğu moda evi tarafından yapılan açıklamada Westwood’un ‘ailesiyle çevrili olarak huzur içerisinde’ öldüğü belirtildi.

Açıklamada Westwood’un tasarım yapmak ve kitabı üzerinde çalışmak dahil sevdiği şeyleri ‘son ana kadar’ yapmaya devam ettiği bildirildi.

Fotoğraflar: Reuters

Westwood, çift cinsiyetli tasarımları, sloganlı tişörtleri ve eleştirel tavrıyla 1970’lerde moda sahnesinde öne çıkan isimlerinden birisi oldu. Punk kültürünün doğumunda önemli bir rol oynadı.

Tasarımları punk rock türünde simgeleşmiş grup olan Sex Pistols’ın da aralarında olduğu birçok ünlü isim tarafından giyildi.

Westwood, aktivist yönüyle de biliniyor. Moda ikonu 2020’de Belmarsh Cezaevi’nde tutuklu bulunan Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iade edilmemesi için Londra’da dev bir kuş kafesi ile eylem düzenlemişti.