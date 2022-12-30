‘Gri liste’ye eklenen Can Dündar: Şeref madalyasıdır

İsmi ‘terörden arananlar’ için oluşturulan ‘gri liste’ye eklenen Can Dündar, konuyla ilgili “Şeref madalyasıdır, aldım göğsüme taktım” dedi.

Can Dündar. (Reuters)

İçişleri Bakanlığı, Dündar’ı ‘gri’ kategoride ‘en çok arananlar’ listesine ekledi.

Can Dündar, Twitter hesabından paylaştığı mesajla kararı değerlendirdi.

Can Dündar’ın mesajı şöyle: “Adımı terör listesine yazdırmış, başıma para ödülü koydurmuş. Şeref madalyasıdır. Aldım, göğsüme taktım.”

Ne olmuştu?

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesinin eski yayın yönetmeni Can Dündar’a 2015’te yayımlanan MİT TIR’ları haberi nedeniyle, ikinci yargılamada 27 yıl altı ay hapis cezası vermişti. Dündar’ın mal varlıklarına el konmuştu.

Can Dündar hakkında en son eylülde bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.