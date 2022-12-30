İBB’nin Fatih tablosuna ikinci kez ön inceleme: Başmüfettiş ‘terör’ soruşturmasını yürüten isim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2020 yılında İngiltere’den aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından ikinci kez ön inceleme başlatıldı. Soruşturmayı, İBB’ye açılan terör soruşturmasını da yürüten AKP’li başmüfettiş Arif Yıldırım yürütüyor.

Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet’in İtalyan ressam Gentile Bellini’ye ait tablosuyla ilgili ikinci kez inceleme başlatıldı.

İBB’den yapılan yazılı açıklamaya göre İçişleri Bakanlığı, tablonun satın alınma süreciyle ilgili bilgi ve belge talebiyle geçen salı günü İBB Başkanlığı’na yazı gönderdi. Tablonun satın alımı işi dosyasının, satın alma öncesinde, sırasında ve sonrasında ilgili mevzuat gereğince yapılan işlemlerle ödeme işlemlerini de kapsayacak şekilde eksiksiz olarak en geç gelecek hafta çarşamba gününe kadar, müfettişliğin İBB’nin Bakırköy’deki ek binasında bulunan çalışma odasına gönderilmesi talep edildi.

İncelemeyi AKP’li müfettiş yapıyor

İncelemeyi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun daha önce AKP’den milletvekili adayı olması nedeniyle tepki gösterdiği mülkiye başmüfettişi Arif Yıldırım ve mülkiye müfettişi Hayati Taşdan’ın yürüttüğü belirtildi.

Soruşturmaya gerek görülmeyerek dosya kapanmıştı

Tablonun 2020 yılında Londra’daki müzayedede satın alınmasından sonra bir vatandaşın yaptığı başvuru üzerine inceleme başlatılmıştı. İstanbul Valiliği’nin 22 Aralık 2020 tarihinde İBB Başkanlığı’na gönderdiği yazıda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İmamoğlu hakkında soruşturma izni talebinde bulunduğu belirtilerek, iddia konuları hakkında İstanbul Valiliği tarafından yapılacak işleme esas teşkil edecek ayrıntılı yazının valiliğe gönderilmesi istenmişti.

Gerekli yazışmalar ve incelemelerin ardından valilik, soruşturmaya izin vermemiş ve dosya kapanmıştı.

İBB, Fatih Sultan Mehmet tablosunun çok yakında ‘Sultan Fatih’in adına yakışır bir mekanda yeniden İstanbullularla buluşacağını’ aktardı.