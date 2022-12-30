Erden Timur: VAR kayıtları açılsın… Ali Koç: Bu hata değil, memleket meselesi

Dün oynanan ve çok tartışılan kararların olduğu Galatasaray-Sivasspor maçından sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray As Başkanı Erden Timur ayrı ayrı basın toplantısı düzenledi. Koç, “Bu hakem hatası değil, memleket meselesi” derken Timur, dünkü maçta Sivasspor’un iptal edilen golü için Türkiye Futbol Federasyonu’ndan açıklama beklediklerini dile getirdi.

Erden Timur ve Ali Koç

Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray’ın deplasmanda Sivasspor’u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Twitter hesabındaki mesajında, sarı-kırmızılı kulübün 23 Aralık 2020’deki “Futbolda kapkara gece!” paylaşımını alıntılayarak, “23 Ekim 2022-12 Kasım 2022 ve Bugün! Türk futbolunda yıllardır aydınlanmayan kara gece!” diye bir mesaj paylaşmıştı.

23 EKİM 2022 – 12 KASIM 2022 ve BUGÜN!

TÜRK FUTBOLUNDA YILLARDIR AYDINLANMAYAN KARA GECE! https://t.co/bhbEUBZkE9 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 29, 2022

Paylaşımların nedeni, maçlardaki hakem hatalarına dair iddialar. Dün, Sivasspor’un bir golü VAR incelemesinden sonra iptal edilmiş, pozisyon tam anlaşılamamış ve karar hızla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Bugünse, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray As Başkanı Erden Timur ‘hakem hataları aydınlatılsın’ konulu ayrı ayrı basın toplantısı düzenledi.

VAR kayıtları açıklansın

Erden Timur şunları dedi:

* Türk futbol tarihinde ilk defa bir futbol kulübü galibiyet sonrasında sessizliğe bürünmeyip çıkıp konuşuyor. İlk gün de söyledik, her zaman söyleyeceğiz. Sabırla, usanmadan adalet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Herkes için adalet istiyoruz. Tüm camialar adına adalet istiyoruz. Bundan önceki hatalarda olduğu gibi yine federasyonumuzdan bu maçtaki pozisyonla ilgili açıklama bekliyoruz.

* Bu maçtaki pozisyona aynı şekilde biz de federasyondan aynı şekilde Mecnun başkanın (Sivasspor başkanı) yaptığı gibi biz de çağrıda buluyoruz. Sadece bu pozisyon için değil, bugüne kadar olan bütün pozisyonların VAR kayıtları açıklansın. Golün neden iptal edildiğinin biz de açıklamasını bekliyoruz.

* Biz de olmuşsa lehimize hata açıklanmasını istiyoruz. Nelsson’un da penaltı hadisesi var. Onun da açıklanmasını bekliyoruz. Maç 1-1’e dönmüş, tekrar öne geçmişken, skorun buna bağlanıyor tarzında açıklamalar yapılması, üç-dört gün önce Beşiktaş maçında da bariz bir hata vardı, orada konuşulanların yüz katı kadar konuşulması, medyanın bu konuyu köpürtmesi, bunun bu kadar büyütülmesi insanın aklına başka şeyler getiriyor.

* Mecnun başkanın da bu pozisyon açıklanmasını istediği gibi diğer takımlar da lehine, aleyhine olduğu pozisyonlarda açıklama istesin. Biz hiç değilse çaba gösteriyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz. Bundan sonra bunun takipçisi olacağız.

‘Hakem hatası değil, memleket meselesi’

Ali Koç şunları dedi:

* Nizami bir gol iptal ediliyor, kimse bilmiyor. Bu olayı Allah’ın bir hikmeti olarak görmek istiyorum. Dünkü olaydan ders alıp gerekli adımları atmalıyız. Erden Timur “Kıyamet kopartılıyor” dedi. Evet kopartılıyor, bu öyle veya böyle bir olay değil.

* Fenerbahçe’ye “Size ne oluyor” diyemezsiniz, biz de yarışın içerisindeyiz. Buraya sırf bu olay için çıkmadık. Kasımda üç kez “Sıkıntı var, MHK’den koku alıyoruz” dedik. Bu öyle bir olay değil. Futbol dışı olaylar var mı? Buna bakmamız lazım. Aziz Yıldırım “Ne şikesi, memleket meselesi” dedi. Bu hakem hatası değil, memleket meselesi. Belki bahis işi var. Seçim var, belki ülkeyi karıştırmak istiyorlar. Bu hata değil!

* MHK başkanının iki dudağı arasında hakem atamasını yapılmasına karşıyız. Bizzat biliyorum “Şunu atayın, bunu atamayın” diyenleri. Bunların önüne geçebileceği için yapay zekayla atamadan yanayız. Sen listeden çıkarmazsan yapay zeka nasıl listeden çıkaracak. Hiç maç almaması gereken ismi atayıp “Yapay zeka böyle istiyor” diyemezsin. Sayın Büyükekşi sizi destekliyoruz. Sevabını günahınızdan çok fazla ama bu gidişata ağır, radikal kararlar almazsanız bu tiyatronun parçasısınız.