Fenerbahçe’den Galatasaray’a ‘futbolda kapkara gece’ göndermesi

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray’ın 2020 yılındaki sosyal medya paylaşımına göndermede bulundu.
Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray’ın deplasmanda Demir Grup Sivasspor’u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Twitter hesabındaki mesajında, sarı-kırmızılı kulübün 23 Aralık 2020’deki “Futbolda kapkara gece!” paylaşımını alıntılayarak, “23 Ekim 2022-12 Kasım 2022 ve Bugün! Türk futbolunda yıllardır aydınlanmayan kara gece!” dedi.
23 Aralık 2020’de Fenerbahçe’nin Başakşehir’i 4-1 mağlup ettiği ve hakem Bahattin Şimşek’in verdiği kararların tartışıldığı karşılaşmanın ardından Galatasaray’dan ‘futbolda kapkara gece’ paylaşımı gelmişti.