Karamollaoğlu, ‘İmamoğlu-Yavaş’ sorusunu yanıtladı: Erdoğan buldozer gibi ezip geçer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ya da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday olması durumunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘buldozer gibi ezip geçeceğini’ savundu.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. (Twitter)

Karamollaoğlu, Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca’ya konuştu.

Karamollaoğlu, İmamoğlu ya da Yavaş’ın aday olması durumunda kesin kazanacağını düşünmenin ‘cahilce’ olduğunu belirtti.

Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi: “İmamoğlu’nu ya da Yavaş’ı istiyoruz, onlardan biri aday olurlarsa mutlaka kazanır demek cahilce bir iddia. Erdoğan’ın politik birikimini mali imkanlarını yargıdaki imkanlarını hafife alıyorlar. Erdoğan buldozer gibi ezip geçer.”

SP lideri ortak aday için şu tarifi verdi: “Cumhurbaşkanı adayı dirayetli, şahsiyyetli, tecrübeli ve aynı anda da uyumlu olmalı. Dediğim dedik, ben artık buraya geldim istediğimi yaparım diyecek birini cumhurbaşkanı adayı olarak gösteremeyiz. Bu modelin değişiminin gerekli olduğuna sonuna kadar inanan biriyle yola çıkabiliriz ancak. Bunun için bir araya geldik. Bu birlikteliğin tek amacı buydu, tek güvencesi de adayın verdiği söze sadık kalabilecek bir şahsiyete sahip olması.”

‘Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın önünde’

Nihal Bengisu Karaca bu sözlere “Bir de oyların çoğunu alabilecek olması…” diye ekleyince, Karamollaoğlu da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu öne çıkararak, “Tabii. Son zamanlarda bana gelen bilgileri söyleyeyim. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın en az 3 puan üzerinde görünüyor. Yüzde 15 civarındaki kararsız seçmen dağıtılmadan önce” dedi.