MetroPOLL anketi: Erdoğan düşüşte, Kılıçdaroğlu farkı kapatıp öne geçti

MetroPOLL Araştırma’nın aralıkta yaptığı ‘cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu’ anketinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında muhalefetin adaylarının önde olduğu görüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir önceki aya göre Erdoğan’la arasındaki farkı kapatarak 4,8 puan öne geçti.

Erdoğan oy kaybediyor. Kılıçdaoğlu öne geçti. (Reuters)

İktidar farklı bir karar almazsa genel seçimler Haziran 2023’te yapılacak. Ama partiler uzun süredir genel seçim yarışındaymış gibi sahalarda. Anketler iktidar partisinin güç kaybettiğini gösterse de son aylarda güç kaybının hızının azaldığı görülüyor.

Ancak anketler, uzun süredir Erdoğan’ın muhalefetin olası adayları karşısında geride olduğunu gösteriyor.

MetroPOLL Araştırma’nın aralık anketinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Erdoğan karşısında muhalefetin dört olası adayının da önde çıktığı görüldü.

Erdoğan-Yavaş

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın aktardığı ankete göre Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ikinci turda yarışması halinde Erdoğan yüzde 36, Yavaş yüzde 51,2 oy alıyor. Geçen ay bu oranlar yüzde 39,7’ye yüzde 46,4’tü. Yani Erdoğan 3,7 puan düşerken, Yavaş 4,8 puan yükseldi.

Bu ihtimalde kararsızlar, protesto oy ve fikir belirtmeyenler yüzde 12,9’u buluyor.

İmamoğlu Erdoğan ile farkı açtı

Eğer, Erdoğan ile son günlerde iktidarın hedef aldığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yarışırsa tablo şöyle oluyor:

*Erdoğan yüzde 38,2, İmamoğlu yüzde 50,6 oy alıyor. Geçen ay bu rakam yüzde 42’ye yüzde 42,9’la çok az bir farkla İmamoğlu lehineydi. Erdoğan 4,2 puan düşerken, İmamoğlu 7,7 puan yükseldi.

*Kararsızlar, protesto oy ve fikir belirtmeyenlerse yüzde 11,1’de kalıyor.

Kılıçdaroğlu da önde

Ankete göre Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştığında:

*Erdoğan yüzde 40,1, Kılıçdaroğlu yüzde 44,9 oy alıyor. Geçen ay bu tabloda Erdoğan yüzde 44,5’e yüzde 39,4’le öndeydi. Yani Erdoğan 4,3 puan düşerken, Kılıçdaroğlu da 5,1 puan yükseldi.

*Ancak bu durumda kararsızlar, protesto oy ve fikir belirtmeyenler yüzde 15’e çıkıyor.

Akşener az farkla önde, kararsız en yüksek

Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yarıştığındaysa:

*Erdoğan yüzde 41,1, Akşener yüzde 42,9 oy alıyor.

*Kararsızlar, protesto oy ve fikir belirtmeyenler yüzde 16.

Ancak Akşener daha önce defalarca aday olmadığını açıklamıştı.

Yöneylem anketinde de Erdoğan kaybediyor

Yöneylem’in aralık anketinde de Erdoğan, muhalefetin üç olası adayı karşısında kaybetti. Erdoğan karşısında en yüksek oyu alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Ankette “Erdoğan’a asla oy vermem” diyenlerin oranı yüzde 51,9 oldu. “Muhalefetin adayına oy veririm” diyenlerse yüzde 50,7.