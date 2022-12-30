AYM’den Nihat Kazanhan için ‘yaşam hakkı ihlali’ kararı: ‘Umarım oğlumu öldüren polise daha ağır ceza verilir’

Anayasa Mahkemesi (AYM), polisin Şırnak’ın Cizre ilçesinde öldürdüğü 12 yaşındaki Nihat Kazanhan davasında ‘yaşam hakkı ihlali’ kararı verdi ve polise ‘haksız tahrik indirimi’nin uygulanamayacağına hükmetti.

Nihat Kazanhan

Kazanhan’a 14 Ocak 2015’te birkaç arkadaşıyla Cizre’nin Yafes Mahallesi’ndeki evleri yakınındayken, zırhlı polis aracına taş attıkları gerekçesiyle ateş açıldı. Kazanhan’ın başına bir gaz fişeği isabet etmişti.

AYM, Nihat Kazanhan’ın yaşam hakkının ihlal edildiğine hükmetti. AYM’nin 35 sayfalık gerekçeli kararı Resmi Gazete’de yer aldı.

‘Anayasanın 17. maddesiyle güvence altına alınan yaşam hakkının ihlal edildiğine’ hükmeden AYM, polis M.N.G.’ye verilen cezada ‘haksız tahrik’ indirimi uygulanmasına da karşı çıktı.

Nihat Kazanhan’ı vuran polis M.N.G.’ye haksız tahrik indirimi sonrası 13 yıl dört ay hapis cezası verilmişti. AYM’nin kararından sonra, M.N.G.’nin yeniden yargılanmasının yolu açıldı.

‘Emsal olabilir’

BBC Türkçe’ye konuşan Nihat Kazanhan’ın babası Mehmet Emin Kazanhan, kararın emsal olmasını dilediklerini söyledi.: “Zırhlı araca taş atan çocuklara bile 15 yıl hapis cezası veren mahkemeler, oğlumu öldüren polise 13 yıl ceza verdiler. Umarım bu karar ile yapılacak yeni yargılamada oğlumu öldüren polise daha ağır bir ceza verilir.”