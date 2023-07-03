Akşam Postası / 3 Temmuz 2023

Erkan’dan ‘habersiz’ döviz satmışlar

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın ‘rezerv satışı bitti’ mesajlarına karşılık kamu bankalarının bugün yaklaşık 1 milyar dolar sattığı bildirildi.

ENAG’a göre altı aylık enflasyon yüzde 50

Döviz kurlarındaki artış nedeniyle haziranda kur korumalı mevduat ödemeleri için bütçe ve Merkez Bankası’ndan toplamda 192 milyar liraya kadar para çıkabilir.

İş dünyası da Schengen vizesine takılmış

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, son dönemde sektör temsilcilerinin Schengen vizesi alma sürecinde sorun yaşadığını belirterek, “Geçmiş dönemlerde çok rahatlıkla iki ila üç yıllık vize alınırken, şu anda çok daha kısa süreler için vize verildiğini görüyoruz” dedi.

RTÜK sopayı gösterdi: Dijital platformlara Erdoğan uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital platformların son zamanlarda yayıncılık ilkelerini fazlaca ihlal ettiğini öne sürdü. Açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aleyhine yayınların ‘kabul edilmeyeceği’ belirtildi.

‘TÜİK’ yorumları Galatasaray’a geri adım attırdı

Galatasaray yönetimi, stadyum isim hakkı ve sponsorluk anlaşmasında Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerinin yanı sıra Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) da verilerini hesaba katacağına dair açıklamaya düzeltme geçti. Yeni açıklamada TÜİK ve ENAG hakkındaki cümle silindi.

Almanya’nın ‘yıllık göçmen ihtiyacı’ 1,5 milyon

Almanya Ekonomi Bilirkişi Konseyi Başkanı Monika Schnitzer, ülkedeki nitelikli işgücü açığının kapatılabilmesi için göçün artırılması gerektiğini söyledi: “İşgücü sayısını aynı tutmak istiyorsak yılda 1,5 milyon göçmene ihtiyacımız var.”

Devamı gelecek: 14 otomobil modeline zam

Beş otomobil markasının toplam 14 modeline yüzde 18’e varam zamlar geldi. EBS Danışmanlık’ın sahibi Erol Şahin, bu zamların devam edeceğini duyurdu.

Musk’ın ‘sınırlı görüntüleme’ kararı Twitter göçü başlattı

Twitter’ın sahibi Elon Musk’ın mavi tiki olmayan hesaplara tweet görüntüleme kısıtlaması getirmesi sonrası kullanıcılar başka platformlara göç etmeye başladı.

BioNTech ve AstraZeneca Almanya’da hakim karşısında

Corona virüsüne karşı aşı geliştirip üreten Alman şirket BioNTech ve Britanya-İsveç şirketi AstraZeneca’ya karşı Almanya’da açılan tazminat davalarında duruşmalar bugün başlıyor.

Papa Francesco, Kuran yakma eylemini kınadı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, İsveç’teki Kuran yakma eylemini kınadı. Papa, eyleme ‘ifade özgürlüğünün bir biçimi’ olarak izin verilmesinin kendisini ‘öfkelendirdiğini ve tiksindirdiğini’ söyledi.

KKM’ye üç ay önce giren ne kadar kazandı?

Döviz kurlarındaki artış nedeniyle haziranda kur korumalı mevduat ödemeleri için bütçe ve Merkez Bankası’ndan toplamda 192 milyar liraya kadar para çıkabilir.