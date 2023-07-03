İş dünyası da Schengen vizesine takılmış

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, son dönemde sektör temsilcilerinin Schengen vizesi alma sürecinde sorun yaşadığını belirterek, “Geçmiş dönemlerde çok rahatlıkla iki ila üç yıllık vize alınırken, şu anda çok daha kısa süreler için vize verildiğini görüyoruz” dedi.

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Son dönemde başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine Schengen vizesi için başvuran kişiler, randevu almak için uzun süre beklemek durumunda kalıyor. Birçok kişi randevu alamıyor, alsa da reddediliyor. Başvurusu olumlu sonuçlanan bazı kişilerinse ancak birkaç günlük vize alabildiği görülüyor.

AB Komisyonu, Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sorunuyla ilgili “Bu durum Türkiye’ye özgü değil” demişti.

BloombergHT’ye konuşan Avdagiç de bu durumdan şikayetçi. İş dünyası temsilcilerinin son zamanlarda fuar ve iş seyahatleri için vize alma süreçlerinde sorun yaşadığını kaydeden Avdagiç şunları söyledi:

“Özellikle AB ülkelerinin vize süreçlerinde üç aşamalı bir sıkıntı yaşıyoruz. Bir tanesi randevu almak için altı-sekiz hafta beklemek durumumdasınız. Başvuru için bir klasör kadar bir evrak veriyorsunuz. Adeta istismar eden bir yaklaşımla, aşırı abartılı bir evrak paketiyle vize talebinde bulunuyoruz. Bunun değerlendirilmesi de üç hafta sürüyor. Buna bağlı olarak vize için geçen toplam süre 10-12 haftayı buluyor. Bunun sonunda ret oranları yüzde 20’leri geçti. Geçmiş dönemlerde çok rahatlıkla iki ila üç yıllık vize alınırken, şu anda çok daha kısa süreler için vize verildiğini görüyoruz.”