Galatasaray da TÜİK verilerine güvenmedi

Galatasaray yönetimi, stadyum isim hakkı ve sponsorluk anlaşmasında Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine ‘güvenmedi’, Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) da verilerinin hesaba katılması için sözleşmeye madde koydu.

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Uzmanlar TÜİK’in enflasyon oranlarını olduğundan daha düşük gösterdiğini düşünüyor. Bağımsız araştırmacıların kurduğu ENAG’sa alternatif bir yöntemle ‘gerçek’ enflasyonu belirlemeye çalışıyor.

İki grubun açıkladığı veriler arasında büyük farklar var. Kimi şirketler fiyat artışlarında ENAG’ın verilerini kullanabiliyor. Hatta bazı ev sahiplerinin ENAG’a göre kirayı artırdığına dair haberler çıkmıştı. Ancak ENAG enflasyonu ilk defa bir sözleşmede hesaba katıldı.

Galatasaray Spor Kulübü, Rams Global İnşaat Sağlık Dış Ticaret Anonim Şirketi’yle 2023-2024 sezonundan başlamak üzere beş sezon için geçerli yeni bir stadyum isim hakkı ve sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

ENAG sözleşmede

Kamu Aydınlatma Platformu’ndaki (KAP) açıklamada şirket bu sezon Galatasaray’a 213 milyon 600 bin lira artı KDV ödeyecek.

Takip eden sezonlardaysa bu tutar enflasyon oranında artırılacak. Oran hesaplanırken sadece TÜİK’in değil, ENAG’ın oranları ele alınacak.

Galatasaray’ın açıklamasında “Sözleşme bedelleri için, Türkiye İstatistik Kurumunun ve Enflasyon Araştırma Grubunun açıklayacağı ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması alınarak artış oranı belirlenecektir” dendi.

Açıklamanın devamında şu detay da eklendi: “2023-2024 Stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213 milyon 600 bin TL + KDV’nin yüzde 36’sı, 77 milyon 420 bin TL + KDV Galatasaray Spor Kulübüne, yüzde 64’ü 136 milyon 180 bin TL + KDV şirketimize ödenecektir. Ayrıca sportif başarıya dayalı oluşturulan prim ve ödül sistemine uygun olarak şirketimize prim ödemesi yapılacaktır.”