ENAG’a göre altı aylık enflasyon yüzde 50

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 108,58 olarak açıkladı. ENAG’a göre enflasyon haziranda aylık yüzde 8,54 artarken altı aylık artış oranı yüzde 50,53 oldu.

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Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG’ın mayıs verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 7,35, yıllıksa yüzde 109,01 artmıştı. Ocak-mayıs dönemindeki artışsa yüzde 38,96 olmuştu.

ENAG’a göre enflasyon yükselmeye devam ediyor.

Haziranda aylık artış yüzde 8,54 oldu. 12 aylık enflasyonu yüzde 108,58 olarak açıklayan ENAG, ocak-haziran enflasyonunu yüzde 50,53 olarak hesapladı.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Haziran ayında %8.54 arttı.



E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %108.58 olarak gerçekleşti.



Ocak-Haziran dönemi enflasyon oranı ise %50.53 oldu. — ENAG (@ENAGRUP) July 3, 2023

Memur ve emeklilere yapılması beklenen zamda altı aylık (ocak-haziran) enflasyon baz alınıyor.

İstanbul Ticaret Odası da iki gün önce, İstanbul’daki 12 aylık enflasyonu yüzde 55,19 olarak açıklamıştı.