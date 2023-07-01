İstanbul’da yıllık enflasyon yüzde 55

İstanbul’da enflasyon aylık yüzde 3,46, yıllık yüzde 55,19 olarak ölçüldü.

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İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre kentteki perakende fiyat hareketlerinin göstergesi İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,46, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 4,32 arttı.

Veriler yıllık bazda incelendiğinde, artış perakendede yüzde 55,19, toptan fiyatlarda yüzde 64,27 olarak kaydedildi.

Artık ‘gösterge’ değil

Normal şartlar altında TÜİK’in her ay açıkladığı tüketici fiyatları endeksi için gösterge kabul edilen İTO endeksleri, bir süredir farklı seyrediyor.

TÜİK’in açıkladığı TÜFE, ekimde 24 yılın zirvesi olan yüzde 85,51 seviyesine yükseldikten sonra baz etkisiyle düşmüştü. Şubatta kuvveti azalan baz etkisiyle yüzde 57,7’den yüzde 55,18’e sınırlı bir düşüş kaydetti. Enflasyon martta yüzde 50,51, nisanda da yüzde 43,68 olmuştu.

İTO’ya göreyse 2022’de İstanbul’da yıllık enflasyon yüzde 92,7’ydi. Enflasyon, yıl içinde üç haneli seviyelere de ulaşmıştı. Endeks ocakta yüzde 79,68’e, şubatta 78,62’e, martta yüzde 73,02’ye, nisanda yüzde 62,46’ya düştü.