ENAG, iki farklı enflasyon oranı açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), doğalgazın sıfır lira olduğu ve fiyatının değişmediği iki senaryoya göre iki farklı enflasyon oranı açıkladı.

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Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG’ın geçen ayki verilerine göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) yıllık bazda yüzde 105,19 aylıksa yüzde 4,86 artmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), doğalgazın bir ay ücretsiz verilmesi nedeniyle mayıstaki enflasyon hesabında ‘sıfır fiyat’ yönteminin uygulanacağını duyurmuştu. Bu da enflasyon oranını düşüren bir etken.

ENAG da bu nedenle doğalgaz fiyatının sıfır lira olduğu ve değişmediği iki ayrı senaryo için iki farklı enflasyon oranı hesapladı.

Doğalgaz fiyatının sıfır lira olduğu varsayılırsa enflasyon mayısta yüzde 5,68 oldu. Yıllık artışsa yüzde 105,45 olarak hesaplandı.

İlk beş aydaki enflasyon oranıysa yüzde 36,59.

2. Doğal gaz fiyatının Mayıs ayında 0 (sıfır) lira olduğu varsayımı:



ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında %5.68 arttı.



E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %105.45 olarak gerçekleşti.



Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise %36.59 oldu. — ENAG (@ENAGRUP) June 5, 2023

Doğalgaz fiyatının değişmediği varsayılırsa aylık enflasyon yüzde 7,35, yıllık enflasyon yüzde 109,01, beş aylık enflasyon yüzde 38,96 olarak açıklandı.

1. Doğal gaz fiyatının Mayıs ayında değişmediği varsayımı:



ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında %7.35 arttı.



E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %109.01 olarak gerçekleşti.



Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise %38.96 oldu. — ENAG (@ENAGRUP) June 5, 2023

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ocaktaki sunumunda 2023 sonunda enflasyon hedeflerinin yüzde 22,3 olduğunu açıklamıştı.