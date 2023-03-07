Alaattin Aktaş: Enflasyonda hedefi tutturmak, aylık ortalama artışın yüzde 1,2’de tutulmasına bağlı

Ekonominin en önemli sorunu olan enflasyon son gelişmeler yüzünden adeta unutuldu. TÜİK’in geçen hafta sonu yaptığı açıklamaya göre tüketici fiyatları şubat ayında yüzde 3.15 arttı, iki aylık artış da yüzde 10 oldu.

Hatırlanacaktır, 2023’ün enflasyon hedefi yüzde 25. Dolayısıyla bu oranda kalınması yılın kalan on aylık dönemindeki artışın yüzde 13.6’yı aşmamasına bağlı. Kağıt üstünde on aydaki artışı bu düzeyde tutmak mümkün. Ama kağıt üstünde!

Mart-aralık dönemindeki artışın yüzde 13.6’da kalması, aylık ortalama artışın yüzde 1.2’de tutulabilmesine bağlı.

2023; hem seçim, hem deprem harcamaları dolayısıyla parasal genişlemenin zirve yapacağı bir yıl olacak. Bu yüzden de sıradan bir yılda bile sağlanması pek mümkün olmayan aylık yüzde 1 dolayındaki bir fiyat artışını 2023’te gerçekleştirmek olanaksız.

Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Herkes hesabını yüzde 20 enflasyona göre yapsın” değerlendirmesi var. Eğer 2023 hedefini yüzde 20 alırsak, bu orana ulaşılmasına yüzde 9.1 kalmış demektir.

Alaattin Aktaş’ın yazısı