ENAG’a göre dört aylık enflasyon yüzde 30’a dayandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan dört hükümlünün cezasını kaldırdı. Cezası kaldırılanlar arasında AKP’nin ittifak yaptığı HÜDA PAR’ın, uzun süredir serbest kalmasını istediği Hizbullahçı Mehmet Emin Alpsoy da var.