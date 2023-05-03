ENAG’a göre dört aylık enflasyon yüzde 30’a dayandı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), nisanda aylık enflasyonu yüzde 4,86 olarak açıkladı. Ocak-nisan dönemi enflasyon oranıysa yüzde 29,27 oldu.
Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG’ın geçen ayki verilerine göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) yıllık bazda yüzde 112,51, aylıksa yüzde 5,08 artmıştı.
Nisanda aylık artış hız kesmeyerek yüzde 4,86 oldu. Yıllık artışsa baz etkisiyle yüzde 105,19 olarak hesaplandı.
İlk dört aydaki enflasyon oranıysa yüzde 29,27. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ocaktaki sunumunda 2023 sonunda enflasyon hedeflerinin yüzde 22,3 olduğunu açıklamıştı.