Merkez Bankası, kendi hedefini gerçekçi bulmadı

Daha önceki faiz indirimlerinin altına imzasına atan üyelerle toplanan Merkez Bankası toplantısı metninden ‘eleştiri’ çıktı. Banka, kendi belirlediği yüzde 5 enflasyon hedefini gerçekçi bulmadı.

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Seçimler sonrası iktidar, ekonomide ‘yeni’ bir rota çizmeye çalışıyor. Hazine ve Maliye bakanlığı koltuğuna oturan Mehmet Şimşek ve yeni MB Başkanı Erkan, ‘ortodoks’ mesajlar vermeye devam ediyor. Daha iki ay önce ‘bu can bu tende oldukça’ faizlere karşı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a rağmen MB, iki haftaki önceki toplantısı faizleri yüzde 15’e çıkardı. Piyasaysa artışı yeterli bulmadı.

Erkan, 22 Haziran’daki toplantıya daha önceki faiz indirimlerinin altına imza atan dört isimle gitmişti.

Toplantıya dair bugün yayımlanan özet metnindeyse ‘eleştiriler’ yer aldı. Metinde mevcut para politikası çerçevesinin enflasyon konusunda hedeflerini tutturmaktan çok uzakta olduğu değerlendirildi. Ayrıca daha önce orta vade için konan yüzde 5 enflasyonun da gerçekçi olmadığı bildirildi.

Kendi kararlarını eleştirdiler

Metindeki eleştiriler ve mesajlar şöyle:

*Kredi büyümesi iç talebi artırarak enflasyon üzerinde risk oluşturmaktadır.

*Kurul, mevcut para politikası çerçevesinin enflasyon görünümü ve yukarı yönlü riskler göz önüne alındığında yüzde 5 enflasyon hedefini gerçekleştirmekten çok uzak olduğu değerlendirmesinde bulunmuştur. Fiyat istikrarındaki bozulmanın makroekonomik istikrarı ve özellikle finansal istikrarı tehdit ettiğine dikkat çekilmiştir.

*Parasal sıkılaştırma sürecinin enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar devam etmesi öngörülmüştür.

*Kurul, hedeften oldukça uzaklaşan enflasyonun para politikasının etkin kullanımını gerektirdiği tespitinde bulunmuştur. Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliği artacaktır.

*Buna ek olarak Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçevenin makro finansal istikrarı destekleme konusunda zayıf kaldığı ve piyasa mekanizmalarının işlevselliğini olumsuz etkilediği tespitlerini yapmıştır. Bu doğrultuda söz konusu çerçevede sadeleşme politikası benimsenmiştir.