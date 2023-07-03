‘TÜİK’ yorumları Galatasaray’a geri adım attırdı

Galatasaray yönetimi, stadyum isim hakkı ve sponsorluk anlaşmasında Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerinin yanı sıra Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) da verilerini hesaba katacağına dair açıklamaya düzeltme geçti. Yeni açıklamada TÜİK ve ENAG hakkındaki cümle silindi.

Galatasaray Spor Kulübü, Rams Global İnşaat Sağlık Dış Ticaret Anonim Şirketi’yle 2023-2024 sezonundan başlamak üzere beş sezon için geçerli yeni bir stadyum isim hakkı ve sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Kamu Aydınlatma Platformu’ndaki (KAP) açıklamaya göre şirket bu sezon Galatasaray’a 213 milyon 600 bin lira artı KDV ödeyecek.

Bugün KAP’ta yayımlanan ilk açıklamada, bu tutarın takip eden sezonlarda artırılacağı, oranınsa TÜİK ve ENAG’ın enflasyon verilerinden hesaplanacağı kaydedilmişti: “Sözleşme bedelleri için, Türkiye İstatistik Kurumunun ve Enflasyon Araştırma Grubunun açıklayacağı ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması alınarak artış oranı belirlenecektir.”

Bu madde, Galatasaray’ın TÜİK verilerine güvenmediğine dair yorumlara neden olmuştu. Bu Twitter’da da en çok konuşulan konulardan biriydi.

Yorumlardan sonra Galatasaray yönetimi KAP’a düzeltme geçerek, ENAG ve TÜİK hakkındaki cümleyi kaldırdı. Böylece sonraki sezonlar için artış oranının nasıl hesaplanacağı belirsiz kaldı.