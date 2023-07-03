Almanya’nın ‘yıllık göçmen ihtiyacı’ 1,5 milyon 

Almanya Ekonomi Bilirkişi Konseyi Başkanı Monika Schnitzer, ülkedeki nitelikli işgücü açığının kapatılabilmesi için göçün artırılması gerektiğini söyledi: “İşgücü sayısını aynı tutmak istiyorsak yılda 1,5 milyon göçmene ihtiyacımız var.”

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Almanya’da halihazırda istihdam piyasasında yüz binlerce nitelikli işçi açığı var ve demografik değişim bu sorunu daha da derinleştiriyor. Hükümet, ülkeyi nitelikli yabancı işgücü için daha cazip hale getirmeyi amaçlayan yeni göç yasasını Federal Meclis’e getirmişti. Yasa oylanarak kabul edilmişti.

‘Daha fazlasına ihtiyaç var’

Almanya’ya yıllık 1,5 milyon göçmene ihtiyacı olduğunu belirten ekonomi uzmanı Schnitzer, “Acilen hoş geldin kültürüne ihtiyacımız var” dedi.

Almanya’da nitelikli işgücü göçünün kolaylaştırılmasını öngören yeni yasanın doğru bir adım olduğunu ifade eden uzman, “Ama daha fazlasına ihtiyaç var. Örneğin yabancılar dairesi göçmenleri yıldıran değil hizmet sunan yerler olmalı. Her iş için, yabancı işgücünün Almanca bilmesi talebinde bulunmamalıyız. Aksine yabancılar dairesinde İngilizce bilen çalışanlar olmasını sağlamalıyız” dedi.

DW Türkçe’nin aktardığına göre Süddeutsche Zeitung’a konuşan uzman, nitelikli işgücü açığını kapatmak için Almanya’nın çocuklara daha fazla yatırım yapması gerektiğini de ekledi. Schnitzer, ilkokul dördüncü sınıfa giden her dört çocuktan birinin yeterince iyi okuyamamasının durumun vahametini gösterdiğini dile getirdi.

Almanya’nın yapabileceği ve yapmak zorunda olduğu şekilde ilerlemeyemediğini belirten Schnitzer, altyapıya da yatırım yapılmadığını, dijitalleşme konusunda geride kaldığını ve iklim koruma konusundaki çalışmalara geç başlandığını söyledi.