Almanya’ya iş gücü göçünü kolaylaştıran yasada neler var?

Almanya’ya Avrupa Birliği (AB) dışından nitelikli iş gücü göçünü kolaylaştırmayı hedefleyen teklifin bugün yasalaşması bekleniyor. Almanya’ya göçmek isteyenlere verilecek ‘Mavi Kart’ ve ‘Fırsat Kartı’ için belirlenen kriterlerse merak konusu.

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Almanya’da halihazırda istihdam piyasasında yüz binlerce nitelikli işçi açığı var ve demografik değişim bu sorunu daha da derinleştiriyor.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’den (FDP) oluşan koalisyon hükümeti, ülkeyi nitelikli yabancı iş gücü için daha cazip hale getirmeyi amaçlayan yeni göç yasasıyla bu sorunu aşmak istiyor.

Martta oluşturulan ve hükümetin üzerinde son olarak bazı iyileştirmelere gidilmesi konusunda uzlaştığı yasa tasarısının bugün Federal Meclis’te oylanarak kabul edilmesi bekleniyor.

‘Mavi Kart’, AB üyesi olmayan ülkelerden gelen ve üniversite eğitimini tamamlamış kişilere verilen özel oturma izni olarak tanımlanıyor. Beklenen reformları DW Türkçe özetledi.

Düzenlemeler şöyle:

*Mavi Kart’la Almanya’ya gidecek üniversite mezunlarından istenen asgari brüt gelir ayda 3 bin 500 avroya düşürülecek.

*Mavi Kart sahiplerinin işverenlerini değiştirmeleri, aile birleşimi ve AB’de daimi ikamet izni almaları da kolaylaşacak.

*Yasa taslağı ayrıca, nitelikli işçilerin ‘herhangi bir nitelikli mesleği’, yani asıl niteliklerinin dışındaki bir mesleği de icra edebilmelerine imkan sağlanmasını öngörüyor. Örneğin, büro yönetimi alanında iş gücü olarak tanınan nitelikli bir eleman, lojistik alanında nitelikli bir eleman olarak da istihdam edilebilecek.

Bilişim uzmanlarından diploma aranmayacak

*Bilişim uzmanları için başka niteliklerini kanıtlayabilmeleri halinde üniversite diploması olmadan da AB Mavi Kartı alabilmeleri öngörülüyor.

Daha fazla eğitim göçü

*Koalisyon hükümeti ayrıca eğitim amaçlı göçü, yani Almanya’ya meslek eğitimi ya da yüksek öğrenim için gelip sürekli olarak kalma imkanını güçlendirmek istiyor. Bunun için, örneğin yabancı öğrencilerin geçimlerini sağlamak üzere burada stajyer öğrenci olarak çalışmalarına izin verilmesi mümkün kılınması hedefleniyor.

*Buna ek olarak, bir eğitim yeri aramak amacıyla ikametin, ikamet unvanı verilebilecek azami yaşın yükseltilmesiyle önemli ölçüde kolaylaştırılması öngörülüyor.

*Yasa tasarısı kabul edildiği takdirde, ikamet izni için azami kalış süresi dokuz aya çıkarılacak ve istihdam ve deneme istihdamına izin verilecek.

Puan sistemine dayalı ‘Fırsat Kartı’

*En az iki yıl süreli yabancı bir mesleki eğitim ya da üniversite diplomasına sahip kişiler için puan sistemine dayalı bir ‘Fırsat Kartı’ uygulaması öngörülüyor. Benzer bir model halihazırda Kanada’da kullanılıyor.

‘Fırsat Kartı’ kriterleri neler?

*Fırsat Kartı’na başvurmak için yerine getirilmesi gereken kriterler arasında dil becerileri, iş deneyimi, yaş ve Almanya’yla bağlantılar yer alıyor. Fırsat Kartı’nın göçmenlere deneme çalışması ya da yarı zamanlı istihdam için fırsatlar sunması amaçlanıyor.

Nitelikli çalışanlar için aile birleşimi

*Federal Meclis’te kabul edilmesi beklenen yasa tasarısıyla yurt dışından gelen nitelikli çalışanlar için aile birleşimi olanaklarının genişletilmesi hedefleniyor. Martta oluşturulan yasa tasarısı ‘çekirdek aile’ birleşimini mümkün kılarken, hükümetin üzerinde uzlaştığı bazı iyileştirmelere göre, örneğin yabancı bir nitelikli işçinin ebeveynleri de Almanya’ya gelebilecek.

Oturma izinlerinde daha fazla esneklik

*Şu ana kadar ikamet yasası, Almanya’ya girişin her zaman belirli bir amaca yönelik vizeyla yapılmasını şart koşuyordu. Bu, örneğin Almanya’ya turist vizesiyle giren ve kısa süre içinde Almanya’da bir iş teklifi alan bir kişinin önce ülkeden ayrılması ve yeni, amaca özel bir vize için başvurması gerektiği anlamına geliyor. Gelecekte buna gerek kalmayacak ve vize Almanya’da kalınan süre içinde uygun şekilde değiştirilebilecek.