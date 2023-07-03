KKM’ye üç ay önce giren ne kadar kazandı?

Döviz kurlarındaki artış nedeniyle haziranda kur korumalı mevduat ödemeleri için bütçe ve Merkez Bankası’ndan toplamda 192 milyar liraya kadar para çıkabilir.

Dövizini KKM’ye bağlayanların üç aylık ortalama kazancıysa yüzde 20’yi aştı.

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Seçim sonrası kurlar serbest bırakılırken dolar ve avroda üst üste rekorlar görüldü.

Diğer yandan döviz kurları, kamuda kur korumalı mevduatın maliyetini artırıyor. Çünkü bu hesaplarda kur farkı ödemeleri, Hazine ve Merkez Bankası tarafından yapılıyor.

Eski Merkez Bankası başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, KKM’nin 2022’deki toplam yükünün 181,5 milyar lira olduğunu bildirmişti. Haziran ödemelerinde bu sınır da aşılabilir.

İki hafta önce Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, KKM için bütçe ve MB’den toplamda 150 milyar liraya yakın paranın çıkacağını hesaplamıştı.

Aktaş, yeni hesaplamasında haziran ödemelerinde toplam yükün 166 milyar lirayla 192 milyar lira arasında oluşabileceğini yazdı.

Kazanç yüzde 20’yi aştı

Kur artışının marttan hazirana ay ortalaması bazında yüzde 21,6’yı bulduğunu hatırlatan Aktaş, şunları yazdı: ”Martta 100 bin lirasını ya da 100 bin lira karşılığı dövizini KKM’ye bağlayanlar üç ayda ortalama yüzde 21,6 oranında 21 bin 600 lira kazanç elde etti.”

Ekonomi yazarı, MB’nin ve BDDK’nın verilerini tam olarak açıklamadığını ve hesaplamalarda farklılıklar olabileceğini de belirtti.