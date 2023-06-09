En ‘iyi’ senaryo: Kur şoku, KKM’ye en az 300 milyar TL ek yük bindirdi

Ekonomist Uğur Gürses, döviz kurlarındaki artış nedeniyle kur korumalı mevduatta en iyi senaryoda bile en az 300 milyar TL’lik bir ek yük oluşacağını söyledi.

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Seçim sonrası ilk haftada yükselişe geçen döviz kurları, ikinci haftadaysa sert bir şekilde fırladı. Döviz kurları sadece son iki günde TL karşısında yüzde 8,32 yükseliş gösterdi.

Döviz kurları hem kamuda kur korumalı mevduatın maliyetini hem de vadeler nedeniyle hemen yansımasa da döviz borçlarının TL faturasını artırıyor.

Ekonomist Uğur Gürses, son üç aydaki yüzde 22’lik son kur artışı üzerinden, KKM’de bugün için en az 300 milyar TL’lik bir ek yük geleceğini hesapladı.

Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan’a konuşan Gürses, hesabını şöyle anlattı: “KKM’nin vade yapısını tam bilmiyoruz kimi üç ay kimi altı ay olabilir. 26 Mayıs itibariyle 125 milyar dolarlık KKM stoku ve o günkü dolar/TL kuru 19,90 seviyesinde kabul ediyorum. Kur şu an 23,4 yani yüzde 17,5 artmış durumda. 26 Mayıs’a göre TL mevduat olarak bankaların faiz olarak üsteleneceği kısmı yüzde 35 alıyorum. Ve tüm bu varsayımlar en pozitif şekilde yapılıyor. Faiz oranı daha düşük de olabilir. 19,90 kur da en yüksek seviye olarak aldım, kur daha düşük olduğunda fatura daha kötüleşir. Üç aylık hesaplamada bankalar yüzde 35 mevduat faizi verse yüzde 8,8, 90 günlük faizin tamamı olur. Yani yaklaşık 9 puanlık kamunun üstleneceği yük var. 125 milyar dolar KKM stokuyla 11 milyar dolar gibi bir hesap çıkar. Bunu da 23,4 dolar/TL ile çevirdiğinizde 260 milyar lira önümüzdeki altı ay içinde hazineni üstleneceği maliyet olur. Yani en iyi senaryoda 300 milyar liralık bir fatura önümüzde duruyor.”