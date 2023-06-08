‘Önden prim’ kesilince KKM’de artış yavaşladı

Döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat (KKM) hesabı açanlara ‘önden prim’ uygulamasının sonlandırıldığı haftada KKM’de TL bazında iki ayın en yavaş artışı kaydedildi. Dolar bazındaysa gerilediği görüldü.

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KKM, iktidarın politikalarıyla TL’nin yabancı paralar karşısında artan değer kaybını yavaşlatmak amacıyla Aralık 2021’de uygulanmaya başlamıştı.

KKM’de vade sonunda faiz ya da varsa kur farkı ödeniyor. Bütçeye ağır bir yük getirse de seçim öncesi artan döviz talebini dizginlemek isteyen iktidar ilgiyi artırmak için KKM için bir ayda dört yeni düzenleme getirmişti.

Merkez Bankası’nın bankalardan istediği döviz hesaplarının TL’ye dönüşüm hedeflerini yakalamaya çalışan bankalar, mevduat sahiplerini dövizden vazgeçirmek için KKM hesaplarına yüksek faiz vermeye başlamıştı.

Merkez Bankası, 10 gün önce bankalara gönderdiği yazıda ‘KKM’de önden ödemeli prim’ uygulamasına son verilmesini istemişti. 1 Haziran’dan itibaren açılacak veya yenilenecek KKM hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek. Primler TL olarak ödenecek.

KKM’de fren

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 2 Haziran haftasında KKM toplamı 35 milyar lira artışla 2,5 trilyon lira oldu. Bloomberg HT’nin aktardığına göre bu son iki ayda KKM’de görülen en yavaş artış.

Dolar cinsinden bakıldığındaysa KKM’ler geriledi. 2 Haziran haftasında KKM’ler 3,5 milyar dolar düşüşle 122,1 milyar dolara geldi.

KKM’de artış hızının yavaşlamasında önden ödemeli prim uygulamasının son bulması önemli rol oynadı.