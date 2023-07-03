Papa Francesco, Kuran yakma eylemini kınadı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, İsveç’teki Kuran yakma eylemini kınadı. Papa, eyleme ‘ifade özgürlüğünün bir biçimi’ olarak izin verilmesinin kendisini ‘öfkelendirdiğini ve tiksindirdiğini’ söyledi.

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İsveç polisi ve yerel mahkemeden izin alan bir eylemci geçen hafta başkent Stockholm’deki bir caminin yakınlarında Kuran yakarak gösteri düzenlemişti.

İsveç’in Türkiye’nin de ‘onayı’yla NATO’ya girmeye yakın olduğu bir süreçte gelen bu eylem gerilimi tırmandırmış ve Ankara eylemi lanetlemişti. Tepkilerin devam ettiği eylemi ABD de ‘saygısız ve incitici’ olarak nitelemişti.

DW Türkçe’nin aktardığına göre Birleşik Arap Emirlikleri’nde yayın yapan El-İttihad gazetesine konuşan Papa, Kuran yakılmasını kınadı. Papa, demecinde, “Kutsal sayılan her kitaba ve bu kitaba inananlara saygı gösterilmelidir” dedi.

Bu tür eylemlerin kendisini ‘öfkelendirdiğini ve tiksindirdiğini’ belirten Papa, “İfade özgürlüğü hiçbir zaman başkalarını hor görmek için bir araç olarak kullanılmamalıdır” dedi. Papa, bu türden eylemleri reddettiğini ve izin verilmesini kınadığını söyledi.