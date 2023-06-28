Türkiye İsveç’te Kuran’ın yakılmasını lanetledi

İsveç’in bir caminin yakınlarında Kuran yakılmasına izin vermesine Türkiye’den ‘lanetleme’ geldi.

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İsveç polisi Stockholm kentindeki bir caminin yakınlarında yapılması planlanan Kuran yakma eylemine izin verdi ve bunun ardından bir kişi Kuran yaktı.

İsveç’te Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın başkent Stockholm’deki Türk büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine izin verilmesi Türkiye’de tepkilere yol açmıştı. Paludan 21 Ocak’ta büyükelçilik önünde Kuran yakmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bunun üzerinde İsveç’in NATO üyelik başvurusuna destek verilmeyeceğini söylemişti.

İsveç’in NATO’ya girmek için gün saydığı bir süreçte böyle bir eyleme izin vermesi Türkiye’nin tepkisini çekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Kurban Bayramı’nın ilk gününde yapılan bu eylemi lanetledi.