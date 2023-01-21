Aşırı sağcı Rasmus Paludan, Türk büyükelçiliği önünde Kuran yaktı

İsveç-Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde İslam dininin kitabı Kuran’ın bir kopyasını yaktı.

Fotoğraf: Reuters

Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Kuran yaktığı sırada etrafı kalabalık polis grubu tarafından çevrelendi.

Stockholm Emniyet Müdürlüğü’nün dünkü açıklamasında Paludan’a cumartesi Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında gösteri izni verildiği belirtilmişti.

Paludan, 15 Ocak’ta İsveç medyasına İsveç’e bir daha Kuran yakmaya gelmeyeceğini ve polisin kendisini hakkıyla koruyamadığını iddia etmişti.

İsveçli gazeteci Chang Frick de Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Paludan’a Kur’an-ı Kerim yakması için teklif götürdü ve bütün masraflarını karşılama garantisi verdi.

Frick, SVT’ye polisten alınan gösteri izninin ücretini ödediğini ve ‘gazeteci olarak haber yapma hakkını kullanacağını’ ileri sürmüştü.

Verilen izin Türkiye’deki siyasetçilerce sert tepkiyle karşılanmıştı.