İsveç: Şimdi Türkiye’nin kararını bekliyoruz

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin Türkiye’ye karşı yükümlülüklerini yerine getirdiğini savunarak “Şimdi karar vermelerini bekliyoruz” dedi.

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Kristersson, İsveç’in Lulea kentinde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ortak basın toplantısında konuştu.

ABD’nin İsveç’in NATO’ya katılımına verdiği desteğe teşekkürlerini ileten Kristersson, “Bu, bizim için çok şey ifade ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü muhtıranın gerekliliklerini yerine getirdiğini savunan Kristersson, “Bunun son kısmı fiilen 1 Haziran’da yürürlüğe giriyor, yani yarından sonraki gün. Terörle mücadelede yeni yasa. Bu, önemli bir adım. Böylece Üçlü Muhtıra çerçevesinde Türk dostlarımıza ne dediysek onu yapmış olduk. Çok, çok önemli. Endişelenmek için haklı nedenleri olduğu gerçeğini kabul ettik” diye konuştu.

Kristersson, Türkiye’nin kararına saygı duyduklarını belirterek “Şimdi karar vermelerini bekliyoruz” dedi.

Ne olmuştu?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda ‘endişeleri olduğunu’ kaydetmişti.

Haziranda İspanya’nın başkenti Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da buna karşılık Türkiye’nin endişelerini gidermek üzere özellikle Türkiye’nin ‘terör şüphelisi’ olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadele için adımlar atacaklarını belirtmişti.

İsveç’te Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine izin verilmesi, İsveç’te Erdoğan maketiyle yapılan eyleme soruşturma açılmaması ve Today’s Zaman’ın eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş gibi isimlerin Türkiye’ye iade edilmemesi ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bunun üzerine Finlandiya’nın üyeliğini onaylayabileceklerini ama İsveç’in ‘destek beklememesi gerektiğini’ söylemişti.

Bunun üzerine Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmişti. Finlandiya daha sonra resmen NATO üyesi olmuştu.