Finlandiya resmen NATO üyesi

Finlandiya, resmen NATO’nun 31’inci üyesi oldu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Associated Press‘in aktardığına göre Finlandiya’nın üyeliği, Finlandiya dışişleri bakanının katılım sürecini tamamlayan belgeleri ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e teslim etmesiyle resmiyet kazandı.

NATO’yla ilgili metin ve belgeler, ABD dışişleri bakanlığında saklanıyor.

Finlandiya’nın üyeliği için Türkiye’nin onayı bekleniyordu. Türkiye de onaylayınca Finlandiya’nın üyeliği konusunda tüm engeller kalkmış oldu.

Bir ülkenin NATO’ya girebilmesi için tüm üye ülkelerin bunu onaylaması gerekiyor.

Ne olmuştu?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda ‘endişeleri olduğunu’ kaydetmişti.

Haziranda İspanya’nın başkenti Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da buna karşılık Türkiye’nin endişelerini gidermek üzere özellikle Türkiye’nin ‘terör şüphelisi’ olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadele için adımlar atacaklarını belirtmişti.

İsveç’te Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine izin verilmesi, İsveç’te Erdoğan maketiyle yapılan eyleme soruşturma açılmaması ve Today’s Zaman’ın eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş gibi isimlerin Türkiye’ye iade edilmemesi ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bunun üzerine Finlandiya’nın üyeliğini onaylayabileceklerini ama İsveç’in ‘destek beklememesi gerektiğini’ söylemişti.

Bunun üzerine Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

İki gün önce de Resmi Gazete’de yayımlandı.