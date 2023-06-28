ABD Kuran’ın yakılmasını ‘saygısız ve incitici’ buldu

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsveç’in başkenti Stockholm’de Irak asıllı Salwan Momika itarafından Stockholm Camisi önünde Kuran’ın yakılmasını ‘saygısız ve incitici’ olarak niteledi.

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İsveç polisi Stockholm kentindeki bir caminin yakınlarında yapılması planlanan Kuran yakma eylemine izin verdi ve bunun ardından bir kişi Kuran yaktı.

İsveç’in NATO’ya girmeye yakın olduğu bir süreçte gelen bu eylem gerilimi tırmandırdı. İsveç’in ittifaka katılmasına itirazları olan Türkiye eylemi lanetledi.

AA’nın haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel’e, günlük basın toplantısında söz konusu eylem soruldu.

“Dini metinlerin yakılmasının, saygısız ve incitici olduğunu ve yasal olabilecek bir şeyin kesinlikle uygun olmadığını sürekli söyledik” ifadesini kullanan Patel, olay hakkında daha fazla yorum için İsveç hükümeti ve yerel kolluk kuvvetlerini işaret etti.

Patel, İsveç’in NATO üyeliğine kabulü konusunda da Macaristan ve Türkiye’yi katılım protokolünü gecikmeden onaylamaları için teşvik etmeye devam ettiklerini belirtti.

– Stockholm Camisi önünde Kur’an-ı Kerim yakılması

İsveç’in başkenti Stockholm’de Irak asıllı Salwan Momika, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur’an-ı Kerim yakmıştı.

İsveç polisi yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı’nın ilk gününe eşzamanlı olarak Medborgarplatsen’de bulunan Stockholm Camisi önünde Kur’an-ı Kerim’in bir nüshasını yakmayı amaçlayan gösteriye izin verdiğini duyurmuştu.